'Mousso Fasso, la patria de las mujeres íntegras': el documental que revela las prácticas abusivas de la horchata valenciana que no quieren que veamos

Todo empezó con un viaje a África. Andoni Monforte descubrió que las condiciones de los trabajadores africanos de la chufa son deplorables. Cobran un euro y medio al día, cuando cobran, y trabajan en jornadas de 12 horas, tragando polvo y aguantando hasta picaduras de escorpiones.

Lo que no esperaba encontrar fue una presunta trama de estafas urdida por el mayor importador mundial, la empresa valenciana Tigernuts Traders. Hasta el punto de que su dueño, Ramón Carrión está en busca y captura en Mali, uno de los países exportadores. "Es el dossier el responsable es un tal Ramón Carrión", explica Alassane Diarra, experiodista de Lindependant de Mali

Carrión aceptó ser entrevistado por Andoni. Estos son sus argumentos: "No tengo por qué defenderme de ningún chiquilicuatre, ¡chiquilicuatre!, que me diga cualquier cosa por ahí. Ahora después te voy a hacer un interrogatorio a ti, y si no me lo haces te voy a publicar con más fuerza de lo que vas a publicar tú. Porque tenemos más fuerza que tú".

Andoni ha contado su experiencia en un documental. Aunque no está claro si le van a dejar hacerlo. Ha salido de un acto de conciliación en Valencia: "Este documental no se puede emitir en ningún lado, bajo ningún formato".

Andoni solo quería contar lo que ha visto. Ahora vive con miedo: "Hace tres semanas por primera vez en mi vida entraron a robar a mi casa. solo se llevaron tres memorias externas que tenía allí con toda la información de varias cosas, entre ellas lo del documental".

'Mousso Fasso, la patria de las mujeres íntegras', está inscrito ya en 18 festivales internacionales. Quizás por eso, algunos tienen tanta prisa en silenciarlo.