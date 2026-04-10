Los Mossos localizan en Lloret (Girona) a una menor sustraída en Francia que había desaparecido con su madre y su abuela

Los detalles La investigación se activó a raíz de la emisión de dos Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) por parte de las autoridades francesas contra las dos familiares de la niña, por un presunto delito de sustracción de menores denunciado por el padre de pequeña.

El 31 de marzo, los Mossos d'Esquadra localizaron en Lloret de Mar, Girona, a una menor de seis años reportada como sustraída por las autoridades francesas, tras meses desaparecida junto a su madre y abuela. La investigación comenzó en abril de 2025, tras emitirse Órdenes Europeas de Detención y Entrega contra las mujeres por un presunto delito de sustracción de menores denunciado por el padre. La justicia francesa había retirado la custodia a la madre por incumplir resoluciones judiciales. Las tres vivían en condiciones precarias en una vivienda ocupada. La menor quedó bajo custodia de la DGPPIA, y su madre y abuela fueron detenidas.

Los Mossos d'Esquadra localizaron el pasado 31 de marzo en Lloret de Mar (Girona) a una menor de seis años que constaba como sustraída por las autoridades judiciales francesas y que llevaba meses desaparecida con su madre y la abuela materna, en una investigación iniciada en abril de 2025.

La investigación se activó a raíz de la emisión de dos Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) por parte de las autoridades francesas contra la madre y la abuela de la menor, por un presunto delito de sustracción de menores denunciado por el padre de la niña, ha informado la policía catalana en un comunicado este viernes.

La justicia francesa había retirado la custodia de la menor a la madre, ya que había desobedecido en varias ocasiones distintas resoluciones judiciales y había incumplido de forma reiterada el régimen de visitas establecido, impidiendo que la niña mantuviera el contacto con su progenitor.

Después de haber marchado de Francia, las tres personas se desplazaron hasta España y, aunque inicialmente se tuvo constancia de que se encontraban en La Jonquera (Girona), se perdió su rastro hasta que, a finales de marzo de 2026, los investigadores obtuvieron nuevas informaciones que las situaban en la localidad de Lloret de Mar (Girona).

A raíz de estas pesquisas, los Mossos intensificaron los contactos con la Gendarmería así como las tareas de investigación y vigilancia y, tras localizar a la madre, la abuela y la menor en Lloret de Mar, los agentes comprobaron que la niña no había sido escolarizada en ningún momento desde su sustracción en Francia, "lo que agravó la situación de vulnerabilidad de la menor".

Vivían en una vivienda ocupada

Los agentes también constataron que las tres personas residían en los bajos de una vivienda ocupada, en condiciones "muy precarias", sin ningún suministro de luz ni agua, lo que evidenciaba una situación de riesgo para la menor.

Una vez confirmada su identidad, la menor fue puesta bajo la custodia de la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA), que se ha hecho cargo de ella para garantizar su protección y bienestar hasta su entrega a las autoridades francesas.

Por su parte, la madre y la abuela de la niña quedaron detenidas en cumplimiento de las órdenes judiciales internacionales de detención.

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