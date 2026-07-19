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Los Mossos investigan la muerte violenta de una mujer en Soses

Los detalles El cuerpo de la víctima, a la que previamente se le había dado por desaparecida, ha sido encontrado "con indicios de violencia".

Imagen de archivo de un coche de los Mossos d'Esquadra. Imagen de archivo de un coche de los Mossos d'Esquadra.Europa Press
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Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de una mujer este sábado en el municipio leridano de Soses, a la que previamente se había dado por desaparecida.

La policía catalana ha informado este domingo de que a las 22:45 horas recibió el aviso de la desaparición de la mujer en Soses, tras lo que se inició su búsqueda, hasta que se localizó el cuerpo sin vida de la mujer.

Los Mossos precisan que los agentes desplazados al lugar han podido comprobar que se trata de una muerte "con indicios de violencia".

La División de Investigación Criminal se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer el caso, que se encuentra bajo secreto sumarial.

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