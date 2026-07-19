"Me parte el alma ver mi tierra arder": la carta de un bombero de Huesca tras los incendios que golpean Aragón

Los detalles En su mensaje, Carlos Arbués hace hincapié en que "no puede ser que cada verano alguien pierda su casa, su medio de vida o que desaparezcan ecosistemas únicos que tardarán décadas en recuperarse".

Carlos Arbués, bombero de Huesca, expresa su dolor e impotencia ante el incendio en la comarca zaragozana de las Cinco Villas, que ha afectado 15.800 hectáreas y ha obligado a evacuar a mil vecinos. En su mensaje, recogido por 'Heraldo de Aragón', subraya la importancia de la prevención y critica la falta de inversión en esta área. Arbués destaca la necesidad de gestionar el territorio todo el año y fomentar la actividad rural para evitar desastres de esta magnitud. Envía un mensaje de apoyo a los afectados y agradece a los operativos que combaten las llamas, pidiendo que esta tragedia no caiga en el olvido.

"Me parte el alma ver mi tierra arder, los montes que tanto he pateado y disfrutado… Y más me duele por la impotencia que genera no poder hacer nada a sabiendas de que se podría haber hecho más". Son las palabras de Carlos Arbués, oficial bombero de Huesca, que ha difundido un mensaje, recogido por 'Heraldo de Aragón', tras el origen del terrible incendio que afecta a la comarca zaragozana de las Cinco Villas.

Este fuego, que fue declarado el miércoles en el municipio de Orés, abarca 15.800 hectáreas. 80 kilómetros de perímetro que ha obligado a la evacuación de unos mil vecinos de diferentes localidades.

Para Arbués, no hay otro camino que el de la prevención y, en su carta, ha expresado su apoyo a los afectados y a los operativos que luchan por apagar las llamas.

"Los factores desencadenantes son muchos y algunos generan un intenso debate. Esa opinión me la guardaré para mí y para mi entorno porque, al final, es lo de menos. No pretendo entrar en cuestiones políticas ni en discusiones estériles", ha explicado a su vez.

Eso sí, señala directamente a "la falta de inversión en prevención", que considera una de las claves. "En Aragón, tierra dura como su gente, siempre hemos estado ligados al campo. Todos tenemos, directa o indirectamente, algún familiar, amigo o conocido vinculado a la agricultura o la ganadería. No quiero herir sensibilidades ni señalar a nadie, pero urge una reflexión profunda sobre cómo gestionamos nuestro territorio", indica el efectivo.

Así, el bombero hace hincapié en que "no puede ser que cada verano alguien pierda su casa, su medio de vida o que desaparezcan ecosistemas únicos que tardarán décadas en recuperarse".

"Gestionar el territorio durante todo el año, recuperar y fomentar la actividad en el medio rural y entender que la extinción es el último recurso, la última línea de defensa. Tenemos que adelantarnos para evitar que los incendios alcancen esta magnitud, y eso solo se consigue apostando de verdad por la prevención", añade.

Por su parte, Arbués ha lanzado un mensaje de ánimo y fuerza para "todos los paisanos de las Cinco Villas, especialmente a los de los pueblos de Orés, Asín, Luesia, Uncastillo y Malpica de Arba": "Son pueblos rodeados de un entorno único y privilegiado que hoy sufre, pero que estoy seguro de que, con el esfuerzo y el cariño de su gente, volverá a recuperarse. Mucho cuidado y gracias a todo el operativo que está luchando contra las llamas".

"Espero y deseo que, cuando acabe el verano, esto no vuelva a caer en el olvido, como ocurre siempre con muchas desgracias. Al final, ¿qué queremos dejarles a las generaciones futuras? Menos política y más acción", ha sentenciado.

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