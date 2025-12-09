Los Mossos detienen a un hombre por asesinar a su pareja en L'Hospitalet de Llobregat

Un agente de los Mossos, en una imagen de archivo.

Los detalles El detenido habría acabado con la vida de su pareja en el domicilio que ambos compartían en la localidad barcelonesa durante la pasada madrigada.

Un nuevo asesinato machista ha tenido lugar en Cataluña, donde un hombre de L'Hospitalet de Llobregat ha sido detenido por los Mossos d'Esquadra, acusado de asesinar presuntamente a su pareja. El crimen ocurrió en el domicilio que compartían en la calle Santa Eulàlia. La policía científica está investigando el caso, mientras que el Área de Investigación Criminal ha tomado las riendas de las pesquisas, actualmente bajo secreto de sumario. No se sabe si había denuncias previas contra el detenido. Este sería el sexto asesinato machista en Cataluña en 2025 y el 157 desde 2012.

Los agentes de la policía científica, que están investigando las circunstancias del crimen, han registrado la vivienda. Asimismo, los efectivos del Área de Investigación Criminal y patrullas de Seguridad Ciudadana han entrevistado a los vecinos de la pareja.

El Área de Investigación Criminal de Mossos se ha hecho cargo de las pesquisas, que se encuentran bajo secreto de las actuaciones. Por el momento se desconoce si había denuncias previas contra el detenido.

Si se confirma, sería el sexto asesinato machista en lo que va de 2025 en Cataluña y el número 157 desde que se empezaron a recoger datos oficiales por parte de la Generalitat en 2012.

