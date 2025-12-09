Ahora

Crimen machista en Barcelona

Los Mossos detienen a un hombre por asesinar a su pareja en L'Hospitalet de Llobregat

Los detalles El detenido habría acabado con la vida de su pareja en el domicilio que ambos compartían en la localidad barcelonesa durante la pasada madrigada.

Nuevo asesinato machista en Cataluña. Un vecino de L'Hospitalet de Llobregat ha sido detenido por los Mossos d'Esquadra por asesinar presuntamente a su pareja esta madrugada, según han confirmado fuentes del cuerpo policial a laSexta. Los hechos se han producido en el domicilio que compartían en la calle Santa Eulàlia.

Los agentes de la policía científica, que están investigando las circunstancias del crimen, han registrado la vivienda. Asimismo, los efectivos del Área de Investigación Criminal y patrullas de Seguridad Ciudadana han entrevistado a los vecinos de la pareja.

El Área de Investigación Criminal de Mossos se ha hecho cargo de las pesquisas, que se encuentran bajo secreto de las actuaciones. Por el momento se desconoce si había denuncias previas contra el detenido.

Si se confirma, sería el sexto asesinato machista en lo que va de 2025 en Cataluña y el número 157 desde que se empezaron a recoger datos oficiales por parte de la Generalitat en 2012.

