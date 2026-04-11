El misterio del 'Tajo Ness': avistan un intrigante animal en el río Tajo en Aranjuez.

Los detalles Las inmediaciones del río se han llenado de curiosos que intentan hallar un extraño cuerpo en sus aguas, el cual fue grabado y publicado en redes sociales por el 'Heraldo de Aranjuez'.

En Aranjuez, un misterio apodado "el Tajo Ness" atrajo a numerosos curiosos al río Tajo, donde intentaban avistar un extraño cuerpo en sus aguas. Las imágenes, publicadas por el 'Heraldo de Aranjuez', se viralizaron rápidamente, generando teorías y especulaciones sobre su origen. La Policía Local inició un operativo para investigar el fenómeno, aumentando la expectación. Sin embargo, la incógnita fue resuelta por un pastor llamado Julio, quien reveló que el supuesto "monstruo" era en realidad su perra, Libertad, que solía bañarse sola en el río. Así, entre risas, se desvaneció el misterio.

Aranjuez se ha convertido en el escenario de un misterioso caso bautizado como "el Tajo Ness". Las inmediaciones del río Tajo se han llenado de curiosos que intentan avistar un extraño cuerpo en sus aguas, el cual fue grabado y publicado en redes sociales.

El 'Heraldo de Aranjuez' fue el diario que difundió estas imágenes, que en pocas horas se viralizaron desatando una oleada de teorías y rumores sobre qué era ese cuerpo y de dónde había salido.

Tanto es así que incluso la Policía Local del municipio se puso manos a la obra para resolver el misterio. Así, peinaron la zona a través de un operativo policial que aumentó más la expectación y el interés entre los ciudadanos.

Pese a que algunos creían que esta era una criatura de gran tamaño e incluso una especie desconocida, la incógnita fue resuelta poco después. Y todo fue gracias a Julio.

Un pastor que se encontraba en los alrededores desveló qué era realmente este 'ser': su perra, Libertad. "Muchas veces se baña sola", dijo.

"Ha sido ella que se ha bañado, lo mismo que Cleopatra se bañaba en el Nilo", confesó Julio. Así, entre risas, este pastor ponía fin a una historia que fue mucho más lejos de la realidad.

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