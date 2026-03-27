La minería en Andalucía vuelve a funcionar en Riotinto o Sierra Morena: empleos de calidad, poco paro y un futuro en el sector

¿Por qué es importante? La minería deja de ser un trabajo en decadencia para convertirse en toda una oportunidad de futuro. En yacimientos de Huelva y Jaén extraen cobre, tierras raras y otras materias primas esenciales para la producción de tecnología, electrónica y robótica.

La industria minera en España, especialmente en las minas de Riotinto, Huelva, ha experimentado un renacimiento, prometiendo empleos de calidad y un futuro prometedor para la región. Alberto Lavandeira, de Atalaya Mining, destacó que el empleo en la mina ha crecido significativamente en los últimos años, alcanzando alrededor de 1.000 personas. En toda Andalucía, el empleo minero ha aumentado más del 37% en casi una década. Las minas de Riotinto son cruciales debido a su riqueza en minerales metálicos, esenciales para el avance tecnológico. Además, se han descubierto yacimientos en Sierra Morena, Jaén, con valiosos minerales como tierras raras y titanio.

Cuando parecía que la industria minera estaba en decadencia en España, todo cambia y vuelve a ponerse en marcha. Al menos, esto es lo que ha pasado en las minas de Riotinto, en la provincia de Huelva. Ha vuelto a funcionar y esto es lo que prometen para los ciudadanos de la zona: empleos de calidad, poco paro y un futuro en el sector.

Una zona pequeña en la que se ha disparado el número de empleos. "Hace 12 años retomamos el proyecto y había 20 personas, pasamos por picos de 1.200 o 1.300 y, ahora, llevamos alrededor de 1.000 personas durante varios años", ha explicado Alberto Lavandeira, consejero delegado de Atalaya Mining.

En toda Andalucía, casi una década después, el número de empleos crece más del 37%. "Todo ha sido crecimiento para nosotros", ha asegurado Carolina Vázquez, operadora de planta de Ayamonte Mining. Es más, ha contado sus propias vivencias con respecto al tema: "Yo recuerdo cuando era pequeña la mina cerrada y la gente no tenía cómo ganarse la vida".

Porque las minas de Riotinto están en una región muy rica en minerales metálicos, absolutamente esenciales para el auge tecnológico. Porque, como nos recuerda Lavandeira, "todo lo que nos rodea requiere cobre y aquí en Andalucía hay cobre".

Y se ha hecho otro gran descubrimiento: los yacimientos de roca de Sierra Morena, en Jaén, donde encontramos un "1% de tierras raras, 20% de minerales de titanio y un 8% minerales de circonio", según ha asegurado Gonzalo Mayoral, ingeniero de minas y jefe de proyecto Orión.

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