Mató a su abuelo millonario y luego simuló un naufragio para matar a su madre y quedarse con la herencia. Son los cargos de los que la Fiscalía de Vermont (EEUU) acusa a Nathan Carman, un joven de 28 años de ese estado.

Todo comenzó hace casi una década, cuando su abuelo John Chakalos, fue asesinado a tiros en su casa de Windsor, Connecticut. Posteriormente, en 2016, el joven habría asesinado a su madre, Linda Carman, hundiendo el barco en el que se encontraban frente a la costa de Rhode Island.

Una semana después del supuesto accidente se encontró a Nathan en una balsa salvavidas, pero el cuerpo de su madre nunca fue localizado.

En una entrevista con The Associated Press en ese momento, el joven aseguró que hizo todo lo posible para encontrar a su madre, de 54 años: narró que su bote se hundió en cuestión de minutos después de escuchar un "ruido extraño" en el compartimiento del motor, momento en el que comenzó a entrar agua.

Dijo que vio a su madre en la cabina y tomó tres bolsas que contenían comida, bengalas y chalecos salvavidas pero, cuando miró hacia atrás, su madre ya no estaba allí. "Lo que sucedió en el barco fue una tragedia terrible que todavía estoy tratando de procesar y que todavía estoy tratando de aceptar", lamentó en ese momento.

En esa misma entrevista también aseguró que no estuvo involucrado en la muerte de su abuelo: "Mi abuelo fue como un padre para mí y yo como un hijo para él. Era la persona más cercana a mí en el mundo, y lo amaba y él me amaba, y no tuve absolutamente nada que ver con su muerte".

A pesar de ello, un informe de 2014 apuntó que Carman era la última persona conocida que había visto su abuelo con vida, que el joven había comprado un rifle compatible con el utilizado en el crimen y que descartó su disco duro y la unidad de GPS que usaba en el momento del tiroteo.

La Policía presentó una orden de arresto al fiscal, pero fue devuelta sin firmar con una solicitud de más información, por lo que nunca fue arrestado por la muerte de su abuelo.

En su testamento, el abuelo dejó un patrimonio por valor de más de 42 millones de dólares a sus cuatro hijas, incluida la madre de Carman. Las tías de Carman presentaron una demanda en 2018, acusándolo de matar a su abuelo y posiblemente a su madre y exigieron a un juez que bloquease a Carman de su herencia.

Según la acusación, Carman mató a los dos miembros de su familia como parte de "un plan para obtener dinero y propiedades" del patrimonio de su abuelo y otros fideicomisos familiares. También supuestamente intentó "estafar a la compañía que aseguró su barco de pesca".

El joven enfrenta ocho cargos relacionados con "el asesinato de su madre, Linda Carman, en alta mar en 2016, y fraudes relacionados para obtener fondos familiares y de seguros", según la Oficina del Fiscal Federal en el Distrito de Vermont. Si es declarado culpable, Carman se enfrenta a una cadena perpetua, mientras que los cargos de fraude conllevan un máximo de 30 años de prisión por cargo.