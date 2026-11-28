Los detalles 'Artículo 14' accede a los mensajes de un grupo de técnicos de Adif que muestran la falta de mantenimiento del sistema de seguridad y los "problemas hasta con los repuestos".

El diario digital 'Artículo 14' ha revelado mensajes de técnicos de Adif que denuncian la falta de mantenimiento en el sistema de seguridad. Los mensajes destacan problemas persistentes con el sistema LZB, cuya tasa de fallos ha sido alta en los últimos meses, y mencionan dificultades con los repuestos. Además, se discute la transición al nuevo sistema ERTMS, sugiriendo que podría estar afectando el mantenimiento del LZB. Los técnicos también lamentan la falta de acceso a información sobre mantenimiento e incidencias, lo que complica identificar las causas de los problemas. Finalmente, expresan su preocupación por el deterioro rápido del sistema.

El diario digital 'Artículo 14' publica este sábado los mensajes de técnicos de Adif que muestran la falta de mantenimiento del sistema de seguridad. En esos mensajes, se detalla que hay "muchos factores antes del fallo humano, como la tasa de averías del LZB en esa zona". Este problema, señala otra persona, se dan "desde hace mucho tiempo".

"La tasa de fallos del LZB es muy alta en los últimos meses", señala esta persona, a lo que otro contesta: "Y ya hay problemas hasta con los repuestos". Otro mensaje apunta al proceso para sustituir el LZB por el nuevo ERTMS entre tres empresas, algo que creen que puede influir en la "dejación de funciones en el LZB". "Se matan entre ellos, vamos a ver por qué el sistema cae tantas veces", apuntan.

"No hay acceso a la información de mantenimiento, ni a las incidencias. Sé que ha habido muchas incidencias de LZB en el último año y muchas en ese tramo pero no se comparte información", explican en estos chats, que insisten en que "no sabemos diferenciar entre las causas" ante la "variedad de incidencias que hay".

"Qué catástrofe que todo se haya degenerado tan deprisa. Lo que nos costó ponerlo en el cénit. Remontar al vuelo va a ser complicado", lamentan en otro mensaje.

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