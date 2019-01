El mensaje sobre la desaparición de Julen que incrimina a los padres es falso

Un mensaje de WhatsApp sobre la investigación de la caída de Julen en un pozo en Totalán (Málaga) que incrimina a los padres del niño circula por Internet.

En él se dice, además, que se ha prohibido "a los periodistas y a la televisión" publicar detalles de esta investigación, que estaría llevando a cabo la Guardia Civil. Esta información es falsa, según ha confirmado la Guardia Civil a Newtral.

Por un lado, ni a los periodistas ni a las televisiones se les ha prohibido contar nada. Y, por otro lado, la Guardia Civil ha confirmado que "la investigación se centra en que ha habido un accidente y estamos intentando auxiliar a un niño".

No obstante, no descartan ninguna hipótesis en el futuro pero, "ahora la labor se centra en el rescate", dicen. Además, fuentes del Ministerio del Interior han explicado a Newtral que "no se contempla otra hipótesis, a día de hoy, que un trágico accidente".

El falso texto comienza diciendo: "El Domingo, el primo del Padre de Julen le llama (al pocero) y le dice; oye, que inauguro la obra, tráete a la parienta y que nos haga una paella mientras me ayudas a preparar en el agujero una cosa ilegal. (Que ya que me he gastado el dinero en la perforación vamos a darle un uso alternativo). Los hombres quitan la piedra que sella el agujero y rebajan el borde".

Y hace graves afirmaciones como: "Antes de que llegue la guardia Civil, el Padre y el Primo se inventan que solo se ha caído y así ellos no serán culpables de homicidio involuntario y además cobrarán una indemnización del pozo ilegal".

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirman a Newtral que es el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga quien está llevando la investigación del caso desde el día después de la desaparición del niño cuando llegó el atestado de la Policía Judicial.

Desde entonces se encargan del caso e investigan tanto la desaparición como el pozo en sí, a medida que van llegando todo los informes de la Guardia Civil sobre el asunto.