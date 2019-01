Rescate de Julen en el pozo de Totalán: concluye el entubado del túnel vertical y se prepara la plataforma de acceso

El proceso de entubado o encamisado del túnel vertical paralelo al pozo de Totalán donde se busca al pequeño Julen ha concluido a primera hora de esta mañana.

Ahora se procede a añadir los 12 metros de tubo sobre la boca del túnel y a rellenar el espacio alrededor de ese cilindro para crear la plataforma de acceso en esa citada cota.

Previsiblemente la brigada de salvamento minero llegada de Asturias para excavar una galería horizontal de cuatro metros de longitud que conecte con el pozo donde se cree que está el pequeño, tarea en la que podrían emplear unas 24 horas, comenzara este jueves.

Los ocho mineros subieron este miércoles en tres vehículos de la Guardia Civil al lugar donde se ubica el pozo para organizar su actuación y prever las complicaciones que puedan encontrarse.

El presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, Francisco Delgado, ha explicado que los mineros han solicitado para garantizar la seguridad una plataforma de trabajo situada doce metros por encima del pozo, desde la que se anclará todo el operativo de la jaula de 1,05 metros de diámetro y 2,50 metros de altura en la que bajarán al fondo del túnel vertical.

El operativo cuenta también con la unidad experta en explosivos de la Guardia Civil TEDAX, que está preparada para, si fuera necesario por la dureza del terreno, realizar microvoladuras o pequeñas explosiones controladas que agrieten el material y faciliten su perforación.

Ocho mineros bajo presión en el pozo de Totalán: el último paso para el rescate de Julen está en sus manos

"En la mina no se queda nadie". Es el lema al que se agarran los ocho mineros asturianos encargados del rescate de Julen Roselló en el pozo de Totalán. No quieren más presión de la que ya tienen y prefieren no oír hablar de plazos.