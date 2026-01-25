Ahora

Según la Policía

Muere una persona tras incendiarse la furgoneta que usaba como vivienda en Tudela (Navarra)

Los detalles La policía judicial todavía investiga las causas del incendio y la identidad de la persona fallecida.

Un miembro de la policía foral de Navarra en una imagen de archivo
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Una persona ha fallecido este domingo en Tudela (Navarra) en el incendio de la furgoneta que utilizaba como vivienda, según ha informado este domingo la Policía Foral.

La policía judicial investiga las causas del incendio y la identidad de la persona fallecida.

Al lugar han acudido patrullas de protección y atención ciudadana y un grupo de la policía judicial de la comisaría de Tudela, así como los Bomberos de Navarra.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El punto de la vía en el que descarriló el Iryo en Adamuz era de 1992 y no se había renovado
  2. Cronología del asesinato de Alex Pretti: las imágenes demuestran que solo se acercó a los agentes para defender a una mujer
  3. Un hombre confiesa que ha matado a un menor de 13 años en Sueca y se entrega a la Guardia Civil: la víctima era amigo de su hijo
  4. Pedro Sánchez alerta sobre el PP en Aragón: "No es el dique de contención de la ultraderecha, sino la puerta de entrada a sus políticas"
  5. Los padres, contra TikTok: seis familias denuncian a la plataforma tras perder a sus hijos por el 'reto del desmayo'
  6. Lluvia, nieve y avisos por todo el país: la borrasca Joseph sustituye a Ingrid la próxima semana