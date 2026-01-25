Muere una persona tras incendiarse la furgoneta que usaba como vivienda en Tudela (Navarra)

Los detalles La policía judicial todavía investiga las causas del incendio y la identidad de la persona fallecida.

Este domingo, en Tudela (Navarra), una persona ha perdido la vida en el incendio de una furgoneta que utilizaba como vivienda, según ha informado la Policía Foral. Las causas del incendio y la identidad de la víctima están siendo investigadas por la policía judicial. Al lugar de los hechos se desplazaron patrullas de protección y atención ciudadana, un grupo de la policía judicial de la comisaría de Tudela y los Bomberos de Navarra, quienes trabajaron en la extinción del fuego y en las labores de investigación correspondientes.

