Sanciones de 600 hasta 6.000 euros: retiran 54 gafas inteligentes en las primeras cinco carreras de San Fermín 2026

El contexto La Policía Municipal de Navarra ha identificado a corredores que tenían como objetivo compartir vídeos de los encierros en redes sociales. "Lo primero es la seguridad", han reiterado.

La tecnología ha irrumpido en San Fermín, especialmente con las gafas inteligentes, utilizadas por algunos corredores para grabar la carrera desde dentro, algo prohibido por la normativa. En los primeros cinco días, la Policía Municipal de Pamplona ha confiscado 54 de estos dispositivos. Esta práctica, considerada una infracción grave, puede acarrear sanciones de 600 a 6.000 euros, dependiendo de si se ha puesto en peligro a otros corredores o se ha obstaculizado la carrera. Los agentes destacan que el uso de móviles y gafas inteligentes para compartir imágenes en redes sociales es cada vez más común, especialmente entre jóvenes. La policía subraya la importancia de respetar las normas para garantizar un encierro seguro.

La tecnología ha llegado a San Fermín. La tecnología y la picardía. La de las gafas inteligentes. La de usar estos dispositivos para grabar la carrera desde dentro. Para hacer algo que esta completamente prohibido por la normativa. En los cinco primeros días de encierro, La Policía Municipal de Pamplona ha retirado un total de 54 objetos de este tipo a otros tantos corredores.

Y es que no se puede hacer. No se puede hacer y está considerado además como una infracción grave dentro de la escala de ilegalidades en lo Sanfermines. La sanción administrativa está entre los 600 y los 6.000 euros, dependiendo de si se ha puesto o no en peligro a otros corredores o que haya obstaculizado el desarrollo de la carrera.

Los agentes han señalado a EFE que esta práctica es cada vez más habitual y que está en auge ya sea con teléfonos móviles o con estas gafas inteligentes. El objetivo, "compartir las imágenes en redes sociales".

El perfil del corredor es el de una persona joven, ya sea nacida en España o en el extranjero. Es el caso del corredor que durante varios días ha participado en el encierro caracterizado como el Joker, el personaje de DC. Pelo verde, cara pintada de blanco y una gran sonrisa. Ahora, le han identificado mientras grababa todo con su móvil.

Desde la Policía Municipal han solicitado la colaboración de los participantes, ya que es "muy importante respetar las normas e indicaciones".

"La Policía Municipal trabaja por un encierro seguro. Lo primero es la seguridad", han subrayado los agentes.

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