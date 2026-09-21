Un hombre atropella intencionadamente su expareja, hospitalizada en estado grave en Tarragona

Imagen de archivo de un coche de los Mossos d'Esquadra.

Los detalles El suceso ha tenido lugar a las 8:45 horas en una calle cercana a la casa de la mujer, en Els Pallaresos. Tras el atropello, los Mossos han detenido al hombre, de 47 años.

Los Mossos d’Esquadra han arrestado a un hombre de 47 años en Els Pallaresos, Tarragona, tras atropellar intencionadamente a su expareja, quien se encuentra en estado grave en el hospital Joan XXIII de Tarragona. El suceso ocurrió alrededor de las 8:45 horas cerca de la casa de la mujer. Según fuentes policiales, el detenido ya había amenazado previamente a la víctima y la embistió premeditadamente con su coche, chocando después contra otro vehículo. Personal del Sistema de Emergencias Médicas atendió a la mujer, mientras agentes de la Policía Local y los Mossos d’Esquadra acudieron al lugar.

Los Mossos d’Esquadra han detenido este lunes a un hombre de 47 años en Els Pallaresos (Tarragona) tras atropellar intencionadamente con un coche a su expareja, que se encuentra hospitalizada en estado grave, según ha informado a EFE la Policía catalana. El arrestado está acusado de un delito de tentativa de homicidio.

El suceso ha tenido lugar sobre las 8:45 horas en una calle cercana a la casa de la mujer. Según fuente policiales, el detenido, que ya habría amenazado a la mujer anteriormente, la ha embestido premeditadamente y ha chocado posteriormente contra otro vehículo.

Tras el atropello, la mujer ha sido atendida por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y trasladada al hospital Joan XXIII de Tarragona en estado grave. Además, agentes de la Policía Local de Els Pallaresos y de los Mossos d’Esquadra se han desplazado hasta el lugar de los hechos.

'016', teléfono contra la violencia machista

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