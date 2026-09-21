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'016', teléfono contra la violencia machista

Un hombre atropella intencionadamente su expareja, hospitalizada en estado grave en Tarragona

Los detalles El suceso ha tenido lugar a las 8:45 horas en una calle cercana a la casa de la mujer, en Els Pallaresos. Tras el atropello, los Mossos han detenido al hombre, de 47 años.

Imagen de archivo de un coche de los Mossos d'Esquadra. Imagen de archivo de un coche de los Mossos d'Esquadra.Europa Press
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Los Mossos d’Esquadra han detenido este lunes a un hombre de 47 años en Els Pallaresos (Tarragona) tras atropellar intencionadamente con un coche a su expareja, que se encuentra hospitalizada en estado grave, según ha informado a EFE la Policía catalana. El arrestado está acusado de un delito de tentativa de homicidio.

El suceso ha tenido lugar sobre las 8:45 horas en una calle cercana a la casa de la mujer. Según fuente policiales, el detenido, que ya habría amenazado a la mujer anteriormente, la ha embestido premeditadamente y ha chocado posteriormente contra otro vehículo.

Tras el atropello, la mujer ha sido atendida por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y trasladada al hospital Joan XXIII de Tarragona en estado grave. Además, agentes de la Policía Local de Els Pallaresos y de los Mossos d’Esquadra se han desplazado hasta el lugar de los hechos.

'016', teléfono contra la violencia machista

El '016' es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, aunque hay que eliminarlo de las últimas llamadas

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