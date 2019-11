Instagram se ha convertido en nueve años en la red social favorita de muchas personas de distintas edades y países. Tal es su éxito que ya ha rebasado la friolera de los 1.000 millones de usuarios alrededor del mundo, según un estudio realizado por Quintly (expertos en analítica de redes sociales).

Es cierto que Instagram nació como una red social, una aplicación donde el contenido visual, es decir fotos y vídeos, era lo que más importaba. Con el paso de los años, la evolución ha sido más que evidente.

Actualmente, Instagram te permite publicar contenidos 24 horas, enviar mensajes directos incluso por audio, realizar encuestas, directos y un sinfín de opciones comunicativas que te atrapan más y más en su bucle virtual.

No cabe duda de que Instagram está de moda y hay que saber sacarle provecho. La calidad de las fotos que vemos en esta red social es cada vez mejor, pero si no le añadimos un buen título, nuestra publicación pierde fuerza y “likes”. ¿Cuántas veces has querido subir una foto y no sabes qué título ponerle?

Parece fácil, pero en ocasiones encontrar esa frase que refleje el sentimiento que queremos transmitir con nuestra imagen es más complicado de lo que parece. Hay quien elige frases motivadoras, otros optan por frases para el recuerdo de personajes notables o intelectuales de una u otra época; otros prefieren volcar reflexiones personales e incluso hay quien vive bajo el lema de “Las palabras sobran”.

Sea cual sea tu caso, cualquier canción, película, serie, libro o personaje puede ser tu fuente de inspiración. A continuación te dejamos un listado de frases que podrás incorporar como título a tu publicación de Instagram.

Frases reflexivas de personajes de renombre:

“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota” - Teresa de Calcuta

“Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro” - Descartes

“El amor te acerca a ti y el miedo te aleja de ti, y también de los demás” - Laura Chica

“La cura para cualquier cosa es agua salada: el sudor, las lágrimas o el mar” - Isak Dinesen

“La belleza comienza en el instante en que decides ser tú mismo/a” - Coco Chanel

“La felicidad está dentro de uno, no al lado de alguien” - Marilyn Monroe

“La gente piensa que enfocarse significa decir sí a aquello en lo que te enfocas, pero no es así. Significa decir no a otras cientos de ideas buenas que hay” - Steve Jobs

“No te compares con nadie en este mundo, si lo haces, te estás insultando a ti mismo” - Bill Gates

“Los que sueñan de día son conscientes de muchas cosas que escapan a los que sueñan sólo de noche” - Edgar Allan Poe

“Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron” – Alexander Graham Bell

Frases que te motivan en el día a día:

“La mejor forma de predecir el futuro es crearlo” - Peter Drucker

“Sé tu mismo. Las copias se venden baratas”

“Hazlo y punto. Digan lo que digan, es tu sueño, no el suyo” - Èlia Guardiola

“La curiosidad mató al gato. Pero al menos, vivió…”

“La lógica te lleva del punto A al punto B. La imaginación, a cualquier parte” - Albert Einstein

“Si piensas que la aventura es peligrosa, prueba la rutina. Es mortal” - Paulo Coelho

“Recuerda que no puedes fallar en ser tú mismo” - Wayne Dyer

“El 90% del éxito se basa en insistir”- Woody Allen

“Siempre parece imposible… Hasta que se hace” - Nelson Mandela

“La vida comienza al final de tu zona de confort”

Las películas y la genialidad de los guiones:

“Aspira a llegar a la luna, porque aunque falles, lograrás estar entre las estrellas” - Posdata: Te quiero

“El mejor tipo de amor es aquel que despierta el alma y nos hace aspirar a más, nos enciende el corazón y nos trae paz a la mente” - El diario de Noah

“La mayoría de la gente no puede hacer algo por sí mismos y prefieren decirte a ti que no puedes hacerlo. Si quieres algo, ve por ello. Y punto” - En busca de la felicidad

“La vida no se mide por las veces que respiras, sino por los momentos que te dejan sin aliento” - Hitch

“Que el temor a fallar no te impida jugar” - Una cenicienta moderna

“Si sólo haces lo que sabes hacer, no vas a llegar a ser más de lo que eres hoy.” - KungFu Panda 3

“Sí, el pasado puede doler, pero como yo lo veo puedes o huir, o aprender de él.” - El rey león

“Tras un tiempo, aprendes a ignorar lo que los demás te dicen y confiar en ti mismo”- Shrek

“Una persona es tan buena como lo sea su palabra” - La ladrona de libros

“Son nuestras elecciones, Harry, las que muestran lo que somos, mucho más que nuestras habilidades” - Harry Potter y la cámara de los secretos

“No quiero necesitarte… porque no puedo tenerte” - Los puentes de Madison

“Nunca permitas que nadie te haga sentir que no te mereces lo que quieres” - 10 razones para odiarte

“Carpe diem. Aprovechen el día, hagan sus vidas extraordinarias” - El club de los poetas muertos

Frases para amigos y parejas:

“No consideres como amigo al que siempre te alaba y no tiene valor para decirte tus defectos” - San Juan Bosco

“Los amigos son como los libros. No necesitas tener muchos, sino los mejores”

“Todo lo que se hace por amor, se hace más allá del bien y del mal” - Friedrich Nietzche

“Compañeros hay muchos, verdaderos amigos solo son unos pocos” - Steven Santana

“Un viaje se mide mejor en amigos que en millas” - Tim Cahill

“El amor es el antídoto principal contra el rencor y el odio” - Walter Risso

“El verdadero amigo es aquél que está a tu lado cuando preferiría estar en otra parte” - Len Wein

“La definición de amigo es alguien que te adora incluso cuando conoce las cosas de las que te avergüenzas” - Jodie Foster

“Un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz alta” - Emerson

“Al primer amor se le quiere más, a los otros se les quiere mejor” - Antoine de Saint Exúpery

¿Dónde puedo utilizar estas frases?

Las frases que te hemos propuesto no solo te pueden servir de título para tus fotos sino que las puedes incluir en la biografía de tu perfil, como descripción de tus imágenes o en tus historias 24 horas.

Atrévete a incluirla en tu biografía. Escoge una frase que se adapte bien a tu forma de ser o tu profesión; de lo contrario no tiene sentido que compartas ahí esa frase. Recuerda que sólo dispones de 150 caracteres en este espacio, por lo que no podrás elegir una opción muy larga.

Cuando publicas, siempre tienes la opción de acompañar tu imagen con una descripción. A través de la descripción puedes ayudar a transmitir el sentimiento o la idea que realmente quieres transmitir a tus seguidores. En este caso, dispones de 2.200 caracteres para escribir lo que quieras al pie de tu foto.

Otra opción son los “stories”. Estos posts de Instagram son una de las mejores formas de comunicarte con tus seguidores y, además, se han vuelto muy populares. Escoge las fotos que quieras e incluye la frase que más te guste mediante las opciones de edición que te facilita la propia aplicación.