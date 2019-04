"Me tiré del coche del miedo que tenía, lo intentó conmigo": habla el cuñado de la mujer a la que su marido mató atropellándola en Toledo

Lleva varios días huido. La Guardia Civil le busca desde supuestamente asesinó a su mujer. Según testigos, la atropelló en repetidas ocasiones tras una discusión en el coche. El testimonio del cuñado de la víctima, que viajaba en el mismo vehículo, es demoledor.

"Ella abrió la puerta y se bajó. No pensaba que quería atropellarla. Vi su cara como desencajada", cuenta. Con el brazo escayolado tras haber saltado del coche, él también pudo haber sido atropellado. "Me tiré del coche, me tuve que tirar del mismo miedo que tenía. Luego marcha atrás lo intentó conmigo", relata.

El cuerpo de Dolores apareció en mitad de la A-5, en la provincia de Toledo. Su madre tenía miedo de que algo así pudiera ocurrir. "Tenía muchos celos. Llevaba dos años dándole matraca, malos tratos, le amenazaba con los cuchillos, se los ponía en el cuello. La niña se escapaba y se venía a mi casa", afirma Ana María Vargas.

La familia de Dolores asegura que Amador huyó a Sevilla, al barrio de las 3.000 viviendas, de donde ya habría escapado también. La Guardia Civil no lo confirma, pero deja abierta cualquier posibilidad. Lo busca por un delito de homicidio intencionado.