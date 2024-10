"La noche va a ser larga", ha advertido este martes el president de la Generalitat de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, tras la DANA que ha azotado con fuerza la región. El presidente valenciano ha instado a la población a no salir a la carretera, especialmente en la provincia de Valencia, permanecer en casa y buscar "puntos altos" si se está en los alrededores de barrancos o cauces fluviales. "No es necesario que salgan" de las casas, ha aconsejado.

Así lo ha manifestado el jefe del Consell, en el Centro de Coordinación de Emergencias, donde ha insistido en que, a causa de la fuerza de la DANA que está golpeando fuertemente este martes a la Comunitat Valenciana, hay "falta de información". Ha recalcado que en estos momentos "no hay confirmación de pérdidas humanas". "Nos llegan algunas posibles noticias, pero no las podemos confirmar", ha apostillado.

Y, en este punto, ha reclamado a los ciudadanos que se informen a través de los cauces oficiales, en estos momentos la radiotelevisión pública valenciana, À Punt, y la cuenta de X del 112. Mazón ha señalado que ha hablado con la vicepresidenta del Gobierno para que avise tanto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, porque necesitan tener "en prealerta a todos los efectivos disponibles". "No sabemos en estos momentos lo que vamos a necesitar", ha añadido.

De hecho, la UME está determinando la prioridad de acceso a algunas áreas muy complicadas, a las que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Emergencias esperan ir llegando paulatinamente. Respecto a las recomendaciones, ha insistido en que nadie salga a la carretera, que los ciudadanos se queden en sus hogares y, en el caso de estar en poblaciones próximas a barrancos o cauces fluviales, que busquen "la mayor a altura posible".

El president valenciano ha insistido en que les "falta información" porque las "redes de comunicación han colapsado por la sobresaturación de líneas y, por tanto, hay datos que no pueden confirmar". Asimismo, Mazón ha pedido que "no se haga caso a las noticias falsas" y ha añadido que cualquier información que reciban por otras vías, no tienen credibilidad porque el acceso a algunas zonas es "complicado".

Entre los consejos fundamentales que ha dado, ha recomendado "que nadie salga a la carretera, especialmente en la provincia de Valencia y en toda la Comunitat". "En general, en la provincia de Valencia las personas que estén cerca de cauces fluviales o de barrancos, que busquen la mayor altura posible", ha agregado, pidiendo que se queden en los puntos "más altos y cercanos" porque la "noche va a ser larga".