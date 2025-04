Máxima tensión: un grupo de orcas atacan durante 30 minutos a un pequeño barco en el Estrecho de Gibraltar

Los ataques de orcas a embarcaciones en Galicia y el Estrecho de Gibraltar son cada vez más frecuentes. Recientemente, una embarcación italiana en las costas de Tarifa sufrió un ataque de orcas durante media hora, lo que resultó en el destrozo de su timón. Este comportamiento, descrito como una especie de entrenamiento, implica que las orcas golpean los timones de los barcos, lo que puede tener graves consecuencias para pequeñas embarcaciones. Los expertos recomiendan detener el motor y no mover el timón durante un ataque, evitando responder de manera violenta para no provocar una reacción agresiva de los cetáceos.

Cada vez son más. Cada vez se producen con más frecuencia. Cada vez más orcas, más cetáceos, se dedican a realizar ataques en Galicia y en el Estrecho de Gibraltar. Aquí, en este último lugar, una embarcación italiana se llevó un tremendo susto cuanto varios de estos animales golpearon su embarcación en las costas de Tarifa durante media hora.

Cuando, durante 30 minutos, se dedicaron a algo que según cuentan es como una especie de entrenamiento que practican las orcas. Porque, para practicar, golpean con su cabeza a los timones de los navíos. Y esto, cuando se trata de barcos pesqueros o pequeños barcos, puede tener consecuencias más que nefastas.

Al patrón de la embarcación golpeada en el Estrecho le destrozaron el timón. Tuvo, de hecho, que ser rescatado por Salvamento Marítimo tras el ataque de unas orcas que, pasado ya un buen rato, se aburrieron y decidieron marcharse.

Con un tamaño de entre tres y cinco metros, tienen en esos pequeños barcos una presa más que fácil para realizar sus 'entrenamientos', y los expertos ya avisa de qué es lo que hay que hacer en el caso de que alguien sufra un ataque de orca.

Toca parar el motor. Toca no mover el timón y seguir navegando hasta que los cetáceos decidan que se han aburrido y se marchen. Y no, lo que no hay que hacer es responder de manera violenta porque así podrían hacer también estos animales.