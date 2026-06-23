Habla uno de los desalojados por el incendio de una de las Cuatro Torres de Madrid: "Ha sido un susto, pero estamos preparados y sabemos qué hacer"

Más Vale Tarde entrevista a uno de los desalojados de la torre que asegura haber estado "tranquilo" porque ya habían hecho varios simulacros de evacuación ante incendios en el edificio. "Estamos preparados contra estos incidentes".

Este martes por la tarde se produjo un incendio en la Torre Moeve, ubicada en la zona de las Cuatro Torres de Madrid. Debido a ello, se procedió al desalojo de trabajadores y visitantes para garantizar su seguridad y facilitar las labores de extinción. La torre, el segundo rascacielos más alto de Madrid, sufrió el inicio del fuego en la planta 24 de sus 50 pisos. Javier, uno de los desalojados, comentó en Más Vale Tarde que los protocolos funcionaron adecuadamente, permitiendo una evacuación ordenada. Las alarmas sonaron, alertando a todos, y destacó la importancia de los simulacros anuales para estar preparados ante incidentes similares.

Este martes por la tarde se ha registrado un incendio en la Torre Moeve, localizada en la zona de las Cuatro Torres de Madrid. Por ello, los trabajadores y visitantes han tenido que ser desalojados por su seguridad y para facilitar el trabajo de extinción del guego.

Hay que recordar que la torre en la que se ha vivido el incendio es el segundo rascacielos más alto de la capital española. Está en plena zona financiera de Madrid y las llamas se han iniciado en torno a la planta 24 de un edificio que cuenta con 50.

En Más Vale Tarde han podido entrevistar a uno de los ciudadanos que han vivido el incendio, que ha tenido que abandonar rápidamente el edificio. "Estaba por encima de la planta del incidente, pero ha empezado a salir humo. En el momento en el que hemos visto el humo y hemos sentido su olor, hemos desalojado poco a poco", ha explicado Javier, uno de los desalojados de la Torre Moeve.

Asegura que, "al final, los protocolos han funcionado". "Nos han desalojado, hemos bajado y estamos pendientes de lo que nos digan ya desde la compañía y desde la propia gestión de la Torre", ha indicado para celebrar que: "Parece ser un susto".

Sobre todo porque "han sonado las alarmas", pero han servido para avisar a los trabajadores de lo que estaba ocurriendo. "Que nosotros sepamos, estamos preparados contra estos incidentes. Al final son edificios grandes, nos preparan para este tipo de simulacros y a lo largo del año, por lo menos, un simulacro tenemos". Un detalle a agradecer, pues ayuda a saber cómo actúa ante sucesos de esta envergadura.

"Nos ha pillado, evidentemente, porque ha sido un pequeño incidente, el susto, pero estábamos preparados, sabíamos qué hacer", ha sentenciado Javier.

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