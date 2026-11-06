Víctima de una suplantación de identidad: un hombre pasó dos meses en prisión por un delito que no cometió

Un grupo de agentes de la Policía Nacional pasan delante de la entrada a la Audiencia Nacional en una imagen de archivo.

Los detalles Los documentos que acreditaban que el detenido no había estado en los lugares donde se cometieron los delitos no fueron suficientes. Hubo que cotejar su ADN con el del sospechoso ambos para determinar que no eran la misma persona.

Raof D. ha pasado casi dos meses en prisión preventiva después de que las autoridades le confundieran con Kamel K., un ciudadano marroquí reclamado por Austria por un presunto delito de estafa. En un escrito al que ha accedido laSexta, el hombre sostiene que es víctima de una suplantación de identidad que se remonta a 2015 y que, pese a haber presentado documentación para demostrar que no era la persona buscada, permaneció privado de libertad y se enfrentó a una posible extradición.

La detención se produjo el 12 de agosto de 2026 en un camping de Gandía (Valencia), donde Raof pasaba sus vacaciones. Según el recurso presentado por su abogado ante la Audiencia Nacional, el hombre se identificó ante los agentes con su documentación francesa, que acredita su nacionalidad franco-argelina y su nacimiento en la región de París. Sin embargo, fue detenido en virtud de una orden europea de detención y entrega tramitada a través de los mecanismos de cooperación policial internacional (Interpol)

Apenas dos días después, el 14 de agosto se decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, mientras se tramitaba la orden europea de detención. Su defensa sostiene que desde el primer momento advirtió de que se trataba de un error de identificación y aportó pruebas para demostrar que Raof y Kamel eran dos personas distintas.

Ni siquiera se parecían físicamente

Entre los documentos aportados para demostrar el error, la defensa del ciudadano francés recopiló una denuncia previa por usurpación de identidad, presentada en Francia, y otros documentos personales y laborales como la nacionalidad, la vida laboral, nóminas o contratos del alquiler. Pretendían así demostrar que nunca había estado en Austria o la República Checa, donde Kamel había cometido presuntamente los delitos por los que se le investigaba.

El punto de inflexión llegó cuando la Fiscalía de Graz remitió información adicional sobre el verdadero sospechoso. Según esa documentación, Kamel habría utilizado una tarjeta de identidad francesa falsificada con los datos de Raof para ocultar su identidad mientras cometía presuntas estafas. Las autoridades austriacas señalaron además que ambos hombres tenían rasgos físicos diferentes y que el verdadero acusado era diez centímetros más alto que el detenido por error.

Ante estas pruebas, la defensa recurrió la decisión de mantenerlo en prisión y autorizar su entrega a Austria. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimó sus alegaciones y ordenó el 29 de septiembre comprobar urgentemente si el detenido era realmente Kamel, para lo que pidieron cotejar las fotografías y las muestras de ADN del sospechoso con las del hombre encarcelado.

El 6 de octubre, Raof quedó en libertad después de pasar cerca de dos meses en prisión provisional. Había sido detenido el 12 de agosto y permanecía encarcelado desde el día 14. Tras salir de prisión, pudo regresar a su domicilio en París. Los siguientes pasos de la defensa del detenido por error será reclamar la responsabilidad patrimonial contra el Estado por el tiempo que permaneció privado de libertad por un error, según adelantó la 'Cadena SER'.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido