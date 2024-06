Además de los festivos nacionales y los autonómicos, cada uno de los más de 8.000 municipios de España eligen, cada año, sus dos festivos locales. Y en 2024, más de 300 han elegido el día de San Juan como festivo. En realidad, muchos más. El calendario laboral catalán recoge esta fecha como día festivo recuperable —lo que quiere decir que los trabajadores pueden disfrutar del día, pero tienen que recuperar las horas en otro momento— en toda la comunidad autónoma, lo mismo que en la Comunidad Valenciana, donde San Juan (o Sant Joan) también está considerado día no laborable, retribuido, pero recuperable.

En todos los demás, fiesta local. Muchos de estos municipios celebran esta fiesta en honor a su propia toponimia: Las Cabezas de San Juan (Sevilla), San Juan de Plan (Huesca) o San Juanico El Nuevo (Zamora), mientras que otros simplemente han elegido como día de libranza el día que los cristianos honran a San Juan Bautista o, más extendidamente, el día en el que se celebra de manera pagana la llegada del verano, el alargamiento de los días, el acortamiento de las noches. El solsticio nunca coincide exactamente con el día que empieza el verano —este puede variar, pero sólo entre el 20, 21 o 22 de junio—, pero la celebración tiene mucho más que ver con el solsticio que con las tradiciones bautismales de Juan.

En cualquier caso, si te preguntas dónde es festivo el día de San Juan, puedes consultar el buscador que está colocado bajo estas líneas, para localizar todos los municipios de cada comunidad autónoma (fuera de Cataluña y Comunidad Valenciana) en los que el 24 de junio es un día libre, en oficinas, escuelas y administraciones públicas.

Ahora bien, que el día de San Juan sea festivo o no no descarta que se enciendan hogueras en la víspera nocturna para realizar algunos de los rituales y tradiciones asociados a esta fecha. En Amurrio, por ejemplo, tienen varios días de fiestas por Sant Joan, con un programa centrado en conciertos y actuaciones musicales, mientras que en Getafe, donde tampoco es fiesta, encienden la tradicional hoguera en el barrio de San Juan de la Cierva, donde se desarrollan las fiestas en honor al santo. En Laudio (Álava) también arrancan las fiestas de verano con las hogueras (y conciertos de San Juan), pese a que la jornada del lunes no se considera festiva aquí.