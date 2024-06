El calendario del mes de junio está lleno de celebraciones, sobre todo religiosas —¿cuántos santos conocidos tienen su día en este mes?—, pero algunas se entremezclan con fiestas más tradicionales y paganas que mueven a cientos de personas en diferentes puntos del país. Entre ellas está la fiesta de San Juan, que se celebra encendiendo hogueras y celebrando rituales en la víspera del santoral, mezclando así paganismo y religión.

Lo cierto es que aunque esta noche lleva el nombre de un santo, desde tiempos inmemoriales su celebración está más relacionada con el solsticio de verano, es decir, con la llegada del verano al hemisferio norte, aunque la adaptación al calendario cristiano fue la que hizo que se marcara este festejo en el día en el que se celebra el nacimiento de San Juan Bautista: fue su padre quien, según la Biblia, mandó encender una hoguera para anunciar el nacimiento de su hijo Juan, predicador coetáneo de Jesús de Nazaret, considerado un profeta en varias confesiones y quien usó el bautismo como sacramento central de su movimiento.

Mientras que el día en el que empieza el verano puede variar cada año —aunque sólo entre los días 20, 21 y 22 de junio—, el día de San Juan tiene lugar siempre en la misma fecha del calendario: el 24 de junio. Sin embargo, la noche de San Juan no es la noche de ese día, sino la víspera de la celebración de San Juan Bautista, que en 2024 cae en domingo, 23 de junio.

¿Es festivo San Juan en España?

El día de San Juan no está contemplado como día festivo en el calendario laboral estatal de 2024, aunque sí se refleja como día no laborable en algunas zonas. Según el calendario laboral de Comunidad Valenciana, el 24 de junio es considerado un día festivo retribuido recuperable, es decir, los trabajadores pueden disfrutar del día, pero tienen que recuperar las horas en otro momento.

Esto mismo ocurre en suelo catalán: el calendario laboral catalán de 2024 contempla el día 24 de junio como festivo recuperable, a diferencia del resto de los 12 festivos autonómicos, cuyo carácter es retribuido pero no recuperable. Estas son las dos únicas comunidades autónomas donde el 24 de junio se puede considerar festivo, aunque no lo sea al 100%. Sin embargo, en muchas otras zonas también este día es jornada no laborable.

Por qué se encienden hogueras en San Juan

En la noche mágica de San Juan es habitual encender hogueras alrededor de las cuales se juntan amigos a compartir una experiencia para muchos única. Aunque la Biblia apunta a la hoguera que el padre de San Juan Bautista ordenó encender para anunciar la llegada de su primogénito, la teoría pagana de encender hogueras parece tener más fuerza: se realizaba para la purificación del sol, para darle fuerza al astro rey a partir de un día en el que su presencia es mayor —porque los días empiezan a ser más largos, no desde el día de San Juan, pero sí desde el solsticio—.

En México, los guerreros aztecas realizaban rituales de culto para que el fuego ayudara a la tierra y a los hombres a obtener buenas cosechas. Para la tradición hindú, por su parte, el solsticio de verano representa la vía de los ancestros. Las cenizas de las hogueras se guardaban todo el año.

Los rituales de la noche de San Juan

Pero además de saltar hogueras y juntarse con amigos, la noche de San Juan es noche de rituales y leyendas. Los saltos a las hogueras de San Juan, por ejemplo, han de hacerse siempre en número impar. Y el hecho de que las hogueras se enciendan junto a las playas tiene cierto sentido: hay otra tradición del 24 de junio, que es la de bañarse en el mar pasada la medianoche, ya en el propio día de San Juan, para garantizarse salud para todo el año.

Sin embargo, son muchos otros los rituales de San Juan. También relacionados con el mar, si se saltan nueve olas dando la espalda al mar se consigue eliminar energías negativas y aumentar la fertilidad; este mismo efecto se puede conseguir, según estos rituales, si se entierra un trozo de una vela que haya ardido durante la noche de San Juan. Esta última podrá ser mucha tradición, pero lo cierto es que no debería dejarse ningún resto en la playa después de celebrar San Juan.

En Andalucía, por ejemplo, la gente se lava la cara a medianoche el 24 de junio con la intención de mantenerse sanos y guapos todo el año. Eso sí: nada de mirarse al espejo después de bañarse si se quiere que el hechizo tenga efecto. Ahora, para encontrar el amor San Juan tiene también su ritual: asomarse a la ventana de casa con la última campanada de las 00:00 de la noche y, desde ahí, verás pasar a la persona que será tu pareja. Pero no son los únicos