Dos incendios forestales en Ourense arrasan casi 400 hectáreas y amenazan poblaciones

Varias personas trabajan en la extinción del fuego en Calvos de Randín, Ourense

Los detalles El primero de los incendios se localiza en Calvos de Randín, con 350 hectáreas arrasadas, y mantiene la alerta por riesgo para la población de As Meaus; el segundo, en Manzaneda, ya supera las 20 hectáreas afectadas.

Este jueves se inició un incendio forestal en el municipio de Calvos de Randín (Ourense), que permanece activo y con la situación 2 declarada, por la proximidad al núcleo de As Meaus, tras arrasar al menos 350 hectáreas. Se trata del mayor incendio de este año en la región.

Por otro lado, esta madrugada, la del jueves al viernes 25 de septiembre, se ha declarado otro incendio en el municipio de Manzaneda, que aún permanece activo y que ha arrasado ya más de 20 hectáreas.

Tal como ha informado la Consellería do Medio Rural, en su página oficial, el fuego, localizado en la parroquia de Reigada, se inició a la 1:15 de la madrugada, y, según las últimas estimaciones provisionales, supera las 20 hectáreas.

Para su extinción e han movilizado 6 agentes, 8 brigadas, 6 camiones de bomberos y 1 autobomba.

Igualmente, la Consellería do Medio Rural ha recordado, desde sus cuentas oficiales, a los ciudadanos que pueden llamar al número gratuito 085 en caso de detectar un incendio forestal. Además, también está disponible para su descarga ALume, la aplicación para alertar sobre incendios forestales activos en Galicia.

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