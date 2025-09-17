Condenan a 61 años de cárcel a un entrenador de fútbol infantil por abusos a menores en Huelva

Los detalles Entre 2017 y 2022, el condenado fue entrenador en un club de fútbol base femenino de Huelva, donde abusó de su autoridad y acceso a vestuarios. La sentencia lo declara culpable de 31 delitos, incluidos abusos y agresiones sexuales a menores y jóvenes.

La Audiencia de Huelva ha condenado a un entrenador de fútbol infantil a 60 años y nueve meses de prisión por abusar de 21 menores, aprovechando su posición de autoridad. La sentencia lo declara culpable de 31 delitos, incluidos agresiones y abusos sexuales. Aunque la condena suma 60 años, el Código Penal limita el tiempo real de reclusión a 18 años, pero cumplirá solo 5 años y 3 meses. Entre 2017 y 2022, el entrenador abusó de su acceso a vestuarios para tocar a las jugadoras y realizar comentarios inapropiados. Tras una denuncia, la Policía halló pruebas en su despacho.

La sentencia de conformidad, a la que ha tenido acceso EFE, lo declara responsable de 31 delitos: cinco de agresión sexual a menor de 16 años, catorce de abuso sexual continuado a menor de 16, cinco de agresión sexual, cuatro de abuso sexual y dos de abuso a mayores de 16 años. También se le aplica la atenuante de reparación del daño y de confesión tardía.

Las penas impuestas oscilan entre seis años y tres años y nueve meses, además de órdenes de alejamiento de 200 metros y prohibición de comunicación con las víctimas durante cinco años —en 20 de los casos— y diez años en el restante.

El fallo también establece cinco años de libertad vigilada una vez cumplida la condena de prisión, así como la inhabilitación para ejercer cualquier actividad retribuida o no como entrenador o monitor deportivo de menores por el tiempo de las respectivas condenas.

El condenado deberá indemnizar económicamente a cada una de las víctimas, con cantidades que varían según el caso, además de hacerse cargo de las costas judiciales derivadas del proceso, con un total que supera los 66.000 euros

Aunque la suma de las condenas alcanza los 60 años y 9 meses de prisión, el Código Penal establece que el tiempo real de reclusión no puede exceder de un límite máximo legal. Este límite se calcula tomando la pena más grave impuesta y multiplicándola por tres. En este caso, la pena más alta fue de seis años de prisión, lo que situaría el máximo en 18 años.

Sin embargo, la sentencia concreta que el condenado cumplirá únicamente 5 años y 3 meses de cárcel.

Los hechos

Entre 2017 y 2022, el condenado fue entrenador en distintas categorías de un club de fútbol base femenino de Huelva. Según la sentencia, se aprovechaba de su autoridad y del acceso cotidiano a vestuarios y duchas para propinar a las jugadoras "cachetazos en el culo, cosquillas y abrazos", además de realizar comentarios sobre su aspecto físico, siempre con ánimo libidinoso y sin el consentimiento de las menores.

A algunas de ellas llegó a tocarle los genitales y a darle besos en distintas partes del cuerpo, tras obligarlas a despojarse de la ropa interior para darles "masajes" necesarios, según les decía, para recuperarse de molestias. También bajo diversas excusas, accedía a los vestuarios y duchas para observar a las jugadoras y les regalaba ropa buscando que se desvistieran en su presencia.

El 11 de enero de 2023, tras haberse presentado la primera denuncia de las víctimas, la Policía Nacional registró un despacho utilizado por el procesado, interviniéndose varias bragas -algunas de las víctimas-, dos cuchillas de afeitar, una crema de la marca Calmatel y dos cajas de cartón con prendas de ropa interior femenina sin usar