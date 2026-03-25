Madrid no pierde el Café Central: el templo del jazz se traslada al Ateneo un día después de su cierre

Aunque inicialmente anunció que cerraría en octubre, retrasó su 'final' hasta principios de 2026. Ahora, a punto de terminar el primer trimestre, el Café Central de Madrid ya tiene nuevo espacio.

La gentrificación llevó a que un espacio clásico entre los clásicos, el templo del jazz de Madrid, anunciara su cierre. El Café Central, ubicado en la madrileña plaza del Ángel, anunció en 2025 que el 12 de octubre sería su último día, después de 43 años de historia, aunque esperaban encontrar un "nuevo hogar". La razón del cierre del Café, tal y como ellos mismos explicaron, fue la negativa de la propiedad del inmueble a "renovar el contrato de alquiler". "Como Madrid no puede quedarse sin su Central, desde el café seguimos empeñados en encontrar un nuevo hogar". Y ese momento ha llegado.

Lo que hasta ahora era conocido como el Café Central cerrará sus puertas el 15 de abril, pero un día después, el 16, se celebra el primer concierto en lo que será el nuevo Café Central, en el también histórico Ateneo de Madrid, simbólico referente de la cultura española. "El día 15 es el último concierto en nuestro histórico local y el día 16 es el primer concierto en el nuevo Café Central Ateneo. Además, con la misma banda, el proyecto del gran Miguel Malla", ha explicado el responsable de la programación del Café Central, Javier González, a la asociación de salas conciertos y espectáculos Madrid en Vivo.

De esta manera, la nueva localización del Café Central se traslada a pocos minutos caminando por el centro de Madrid, a la calle del Prado: 350 metros separan el "querido local" del nuevo espacio, los mismos metros que separan lo que será la última actuación del saxofonista y clarinetista Miguel Malla en el histórico Café Central y lo que será su primera actuación en el nuevo Café Central Ateneo.

El 16 de abril, el Café Central Ateneo celebrará un funeral y resurrección del jazz que, en palabras de González, "implica revivir". "Por el momento, tenemos previstos una quincena de conciertos en la Cátedra del Ateneo, con aforo para 300 personas, que serán citas especiales", según ha adelantado Madrid en Vivo.

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