Después de que los médicos le dijeran a una mujer que le quedan apenas dos semanas de vida, una madre de Reino Unido ha decidido adelantar la Navidad para poder vivirla con sus tres hijos.

Quiere que sus hijos de 19, 11 y 4 años guarden para siempre el recuerdo de la última Navidad en familia. "Tendremos regalos y luego cenaremos [...] Quiero que los niños tengan tantos recuerdos conmigo como sea posible", ha explicado Sara McLaughlin a Manchester Evening News.

En 2016 diagnosticaron cáncer de pecho a esta madre, que desde entonces ha combatido la enfermedad con todas sus fuerzas. A pesar de que recibió radioterapia y quimioterapia, en 2017 le comunicaron que el cáncer se había extendido al cuello y a los ganglios linfáticos y que su estado era terminal.

Después de que Sara McLaughlin fuera al hospital con fuertes dolores, le dieron la peor de las noticias: va a morir pronto.

"Estoy más asustada por mis hijos que por mí"

"Honestamente, estoy más asustada por mis hijos que por mí. Soportaré cualquier dolor que el cáncer me provoque, pero lo peor es decírselo a mis hijos", ha explicado la mujer.

"Sigo haciendo radioterapia para intentar de ganar tiempo y mi hija me pregunta si el cáncer desaparecerá. Tengo que explicarle que eso no sucederá", ha contado rota de dolor.

Desgraciadamente, no es la primera vez que esta enfermedad golpea a esta familia. La madre de Sara también murió de cáncer.

Para tratar de ayudar, los amigos de la familia han puesto en marcha una recogida de fondos que les pueda ayudar a superar el duro bache. "Sara es joven y no quiere dejar atrás a sus hijos. Se acerca la Navidad y ella no estará aquí, recaudamos dinero no sólo para juguetes, sino para que se quiten la presión económica en un momento tan horrible".