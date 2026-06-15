Lydia Rodríguez abandona 'Presuntos Implicados' por "maltrato" y "control extremo": "Me hicieron sentir completamente excluida"

¿Qué ha dicho? La cantane relata que un mánager de la banda le llegó a decir que cuando se subiese a un escenario, todos le tenían que "querer follar", una frase por la que remarca que no ha recibido ninguna disculpa.

Lydia Rodríguez, tras 17 años como vocalista de 'Presuntos Implicados', ha anunciado su salida del grupo debido a un "control extremo" sobre su físico y un "maltrato" del que acusa a sus compañeros de ser cómplices. La cantante agradeció al público su "amor incondicional" y denunció la falta de voz en el grupo, así como la presión estética constante que la afectó psicológicamente. Rodríguez también criticó la falta de compañerismo y recordó que no se le permitía trabajar en momentos económicos difíciles. Se despide ilusionada por el futuro y planea lanzar su propia música. Por su parte, Nacho Mañó, integrante del grupo, respondió a las acusaciones con sorpresa, defendiendo su honorabilidad y anunciando su retiro de la vida pública, aunque no de la música.

Después de 17 años como vocalista de 'Presuntos Implicados', tras la salida de Sole Giménez, Lydia Rodríguez ha anunciado en sus redes sociales que abandona el grupo por un "control extremo" sobre su físico, un "maltrato" del que considera cómplices a sus compañeros.

La cantante comienza cerrando esta etapa dando las gracias al público por su "amor incondicional" y por arroparla desde el primer día. Denuncia que lo que se veía frente a los focos era muy diferente entre bambalinas.

"Durante mucho tiempo me hicieron sentir completamente excluida, en el grupo no tenía voz ni voto", señala. Además, denuncia una presión estética constante que la desgastó psicológicamente.

"Me hicieron sentir mal de forma sistemática con mi peso, mi ropa, mi maquillaje y mi pelo" y añade que el control fue "tan extremo" que no tenía libertad de expresión tampoco sobre los temas a comentar en sus redes sociales personales.

Hasta el punto -relata- de que un mánager de la banda le llegó a decir: "Cuando subas al escenario todos te tienen que querer follar", una frase por la que remarca que no ha recibido ninguna disculpa.

Pero lo más doloroso, señala Rodríguez, ha sido "la absoluta falta de compañerismo" de los otros dos integrantes del grupo. "Fueron cómplices de los maltratos que sufrí y jamás me defendieron. Soporté situaciones intolerables alimentadas por su ego exagerado".

La artista ha comentado que después de estas experiencias entiende los motivos que llevaron a Sole Giménez a abandonar la banda. Lydia Rodríguez añade que tampoco se le permitía trabajar cuando el grupo "no generaba dinero y económicamente las cosas eran difíciles" y recuerda que hace tiempo que no tienen ni disco y actuaciones previstas.

"No tiene ningún sentido seguir estancada en un lugar donde no hay proyectos, no hay evolución, no te dejan avanzar y, sobre todo, no hay respeto humano ni profesional", ha incidido.

Rodríguez se despide con "la cabeza alta y muy ilusionada por el futuro. Esto no es un punto y final para mi", ha confirmado que se prepara para lanzar su propia música donde "podré reencontrarme desde la libertad, la dignidad y el respeto. Lo mejor está por venir", ha concluido.

Nacho Mañó clama por su honorabilidad

Nacho Mañó, uno de los integrantes del grupo, ha respondido a las acusaciones de Lydia Rodríguez en sus redes sociales, con sorpresa e indignación.

"Ha estado mi cara en televisión durante 20 minutos con la palabra 'maltrato'", comienza en su mensaje. "Se está poniendo en tela de juicio mi honorabilidad y mi buen nombre" y se queja de que ninguno de los periodistas que ha conocido a lo largo de su carrera, algunos de los cuales dicen ser amigos, "ha tenido el gesto de publicar algo en mi defensa".

El músico lamenta que nadie haya preguntado cómo está viviendo esta situación y cómo lo está pasando su familia. Mañó apunta que ha hablado con su mujer y sus hijas y les ha comunicado que no va a "participar en ninguna entrevista más. Porque no creo en su valor, y para protegerme. Tampoco voy a participar en ningún acto social. Me retiro", ha dicho.

Un retiro que no es musical. "Que hable la música a partir de ahora. Y hablará", ha concluido.

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