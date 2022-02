La Dirección General de la Policía Nacional ha confirmado este lunes que el comisario Luis J. Esteban Lezáun es el nuevo jefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO), la unidad de élite de este cuerpo policial. Se trata de un mando que consiguió en 2015 ganar el bote del programa de televisión Pasapalabra.

Nacido en Zaragoza, este comisario ha ejercido como jefe en Salamanca y también en otras comisarías de relevancia como la de Algeciras (Cádiz). Es licenciado en Derecho y Estudios Policiales y ha publicado varias novelas policíacas.

En 2015 consiguió notoriedad porque consiguió completar el 'rosco' del programa Pasapalabra, por lo que se llevó el bote de más de 350.000 euros.

Luis J. Esteban Lezáun releva en el cargo del GEO a Daniel Nogueroles, que fue nombrado jefe superior en Ceuta el pasado mes de diciembre. El nombramiento del nuevo responsable de la unidad de élite, especializada en la protección de embajadas o prestar apoyo en operaciones contra el terrorismo, el crimen organizado o el narcotráfico, ha sido publicado este lunes en la Orden General de la Policía.

Esteban visitó en 2020 Más Vale Tarde para hablar de su experiencia al frente de la comisaría de Algeciras, donde lideró operaciones contra el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar, vivencias que plasmó en su libro 'Moroloco', una novela que toma como inspiración el ambiente en el que trabajaba en la frontera entre España y Marruecos.

"La trama argumental y los personajes son absolutamente ficticios, pero el contexto delincuencial que se describe he tratado que sea lo más fidedigno posible", explicó en la entrevista, donde también definió el significado de la palabra 'moroloco' como "el epítome de los rasgos de personalidad de todos los grandes traficantes de la zona". "Pero no es concretamente uno con nombres y apellidos", matizó.

Sí lo es, no obstante, en su novela, en la que un poderosísimo narco mantiene un pulso con el comisario Zabalza, empeñado en la cruzada contra el tráfico de drogas. Un argumento del que Esteban separaba su figura como jefe policial, a pesar de crear un personaje que es comisario. "Me he quitado del medio poniendo a un jefe de la comisaría, que es un tal Luis Javier Estévez, que está de baja por depresión", explicó.