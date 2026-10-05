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Se había perdido

Localizan a una niña con autismo sola, en pañales y perdida bajo la lluvia en Alicante

Los detalles La niña estaba sola, en pañales y desorientada y su familia la estaba buscando, según ha informado la Policía Local de San Miguel de Salinas (Alicante).

Imagen de archivo de dos agentes de la Policía Local de Alicante. Imagen de archivo de dos agentes de la Policía Local de Alicante.EP
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La Policía Local de San Miguel de Salinas (Alicante) ha localizado a una niña con autismo, que se había perdido, bajo una "intensa" lluvia. Estaba sola, en pañales y desorientada y su familia la estaba buscando, ha informado el cuerpo de seguridad en redes sociales este domingo.

En concreto, tras no encontrar a nadie que la acompañara, la menor fue trasladada al centro de salud para que le practicaran un reconocimiento, ha apuntado.

Finalmente, la niña, que tenía diagnosticado trastorno autista grave, fue entregada a sus progenitores, que estaban buscándola, ha explicado la Policía Local.

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