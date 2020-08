La pandemia causada por la COVID-19 ha golpeado al mundo entero. El turismo, la economía, la educación, la cultura… todo el planeta ha sufrido las consecuencias. Sin embargo, los gobiernos están tan centrados en "luchar contra la pandemia", que han pospuesto "servicios vitales para las víctimas del terrorismo, como los procesos de justicia penal y el apoyo psicosocial", critica el Secretario General de la ONU, António Guterres, en la web del organismo.

Por este motivo, y dentro del evento que conmemora el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo, la ONU emitirá un cortometraje y se podrá seguir en directo a través del canal UN Web TV. "No olvidados: historias de recuerdo de las víctimas del terrorismo" es el lema del reportaje en el que se recogen testimonios como el de Amy y Husham, a quienes la pandemia les ha hecho recordar todo el dolor vivido: "Incluso sin una cuarentena yo ya estaba psicológicamente afectado, pero con ella todo ha empeorado", confiesa Husham en un adelanto del cortometraje.

"Las experiencias traumáticas te afectan, no desaparecen nunca, y entonces llega la COVID y desentierra nuestro pasado, miedos y daños", dice Amy, y añade: "Da mucho miedo porque no sabes qué va a pasar".

Otras víctimas también confiesan venirse abajo al pensar que este año no han podido rendir homenaje a sus familiares fallecidos. Es el caso de Julie, que relata que no ha tenido la oportunidad de visitar la tumba de su marido ni de su hijo; o de Soad, que cuenta cómo este año no podrá recordar a su hermana visitando las escaleras londinenses en las que fue asesinada.

También presta su testimonio Vera, una joven española que perdió a su padre en un atentado terrorista. La joven asegura que no le ha hecho falta el confinamiento para acordarse más de él porque lo recuerda "todos los días", aunque reconoce que, "desgraciadamente, sí ha habido víctimas que se han sentido muy solas, deprimidas y desilusionadas". Vera cree que en estos casos es "importante recoger y acoger a esas personas y explicarles que, aunque estemos pasando por una pandemia tan grande, se puede superar, porque hemos pasado por cosas peores", concluye.

Así se podrá seguir en directo el evento de la ONU

Bajo este lema "No olvidados: historias de recuerdo de las víctimas del terrorismo", y con el objetivo de que otras víctimas puedan compartir y escuchar testimonios como el de Vera, Amy o Husham, la ONU ha organizado un encuentro online que se podrá seguir en directo desde UN Web TV, a partir de las cuatro de la madrugada en horario peninsular.

El evento comenzará con las palabras del presidente de la ONU, quien recordará que las víctimas del terrorismo son un colectivo especialmente afectado por la pandemia porque "han visto interrumpidos o retrasados los procesos de justicia penal y el apoyo psicosocial".

Acto seguido, se proyectará el cortometraje con los testimonios y experiencias de las víctimas. Un vídeo que dará pie al posterior debate abierto, en el que expertos, asociaciones y víctimas analizarán el efecto de la pandemia sobre la capacidad de honrar y conmemorar tanto a las víctimas como a los supervivientes del terrorismo.

Con este evento, organizado en colaboración con el Grupo de Amigos de las Víctimas del Terrorismo, la ONU pretende hacer que se escuche a quienes han sufrido, y a quienes no debemos olvidar nunca.