El 30 de julio de cada año se dedica la jornada a celebrar la amistad. Así lo decidió la ONU en 2011, cuando explicó que este día iba dirigido a, entre otras cosas, "tejer una red de apoyo social que nos proteja a todos".

La organización internacional siguió así los pasos de la Cruzada Mundial de la Amistad, un movimiento surgido en 1958 para velar por la buena relación entre los pueblos del mundo. Su fundador, el doctor paraguayo Ramón Artemio Bracho, resaltó la importancia de la amistad para evitar grandes tragedias humanas.

Existe un refrán en España que dice "Al amigo lo escojo yo, al pariente no", o lo que es lo mismo: los amigos son la familia que se elige. Por eso hoy, 30 de julio, puedes aprovechar para dedicarle unas bonitas palabras a tus mejores amistades.

Citas de escritores célebres sobre la amistad

La literatura universal ha tratado a lo largo de la historia el tema de la amistad como uno de los más profundamente humanos. La cercanía de Don Quijote y Sancho Panza en la obra de Miguel de Cervantes, la camadería vista en 'Los Tres Mosqueteros' de Alejandro Dumas o la lealtad que une a Tom Sawyer y Huckelberry Finn en los textos de Mark Twain reflejan la alta consideración que los literatos profesan hacia este vínculo entre personas.

Algunos escritores han dejado para la posteridad profundas sentencias sobre la amistad a través de sus obras. Te mostramos algunas de ellas para reflexionar sobre estas relaciones humanas.

"Cada amigo representa un mundo dentro de nosotros, un mundo que tal vez no habría nacido si no lo hubiéramos conocido".

"El amigo que sabe llegar al fondo de nuestro corazón, ese, como tú, ni aconseja ni recrimina; ama y calla". Jacinto Benavente.

"La amistad es el mejor bálsamo para las heridas que produce en el alma un amor mal correspondido". Jane Austen.

"Cada nuevo amigo que ganamos en la carrera de la vida, nos perfecciona y enriquece, más aún que por lo que de él mismo nos da, por lo que de nosotros mismos nos descubre". Miguel de Unamuno.

"Es parentesco sin sangre una amistad verdadera". Pedro Calderón de la Barca.

"Entre los individuos, la amistad nunca viene dada, sino que debe conquistarse indefinidamente". Simone de Beauvoir.

Canciones sobre la amistad: de los Manolos a Toy Story

La música también guarda su espacio para hablar de los amigos. Aunque el tema estrella de la música es el amor, podemos encontrar fantásticos ejemplos de canciones que hablan de manera tierna, intensa o desenfadada del sentimiento de amistad. A continuación te mostramos algunos ejemplos.

"Tú, cuando me miras, puedes ver dentro de mí lo que ni puedo entender, yo te he conocido siempre".de

"Puedo arreglármelas con un poco de ayuda de mis amigos". 'With a Little Help from My Friends' de The Beatles.

"Dije que siempre sería tu amiga, lo juré y lo cumpliré hasta el final". 'Umbrella' de Rihanna.

"En la calle pasábamos las horas...". 'Son mis amigos' de Amaral.

"Pero esta gente me hizo crecer, y no puedo esperar a volver a casa". 'Castle on the Hill' de Ed Sheeran.

"Ahí estaré para tí, porque tú también lo estás para mí". 'I'll Be The For You' de The Rembrandts.

"El tiempo pasará, lo nuestro no morirá, lo vas a ver, es mejor saber que hay un amigo en mí". 'Hay un amigo en mí', de la BSO de Toy Story.

Refranes y proverbios que hablan de la amistad

La cultura popular también tiene mucho que decir sobre la amistad: a través de refranes y proverbios la define, advierte sobre falsas amistades y aconseja cómo cuidar las más importantes. Como ya sabemos que "quien tiene un amigo, tiene un tesoro", te mostramos otras perlas de sabiduría transmitidas oralmente a través de los siglos.

Desdichas y caminos hacen amigos.

A buen amigo, buen abrigo.

Al amigo que en apuro está, no mañana, sino ya.

Amigo en la adversidad es amigo de verdad.

Amigo por interés no dura porque no lo es.

Sobre el camino de la amistad no dejes crecer la hierba.

Amigos y libros ten pocos, pero buenos.

Amigo es aquel que llega cuando todo el mundo se ha ido.