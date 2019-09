La Guardia Civil ha llevado a cabo el registro de la vivienda de Sergio, la pareja de Dana Leonte, la chica desaparecida en Arenas, Málaga. El hombre se encuentra detenido por su presunta implicación tras encontrarse un fémur, que el ADN ha confirmado que pertenece a la joven, cerca de la zona en la que estaban buscando, centrada en los posicionamientos del teléfono de Sergio la noche que desapareció Dana.

Los agentes han inspeccionado la casa en la que Sergio convivía con Dana, así como las inmediaciones de la misma. Según pudo saber laSexta, la vivienda fue fregada con aguafuerte y algunas paredes fueron pintadas.

El joven aseguró que era algo normal, ya que suele fregar la vivienda con productos químicos para repeler a las hormigas: "Cuando llegué ese día no había echado lejía, (estaba) todo lleno de hormigas...Yo siempre echo en la puerta un chorreón de lejía o de agua fuerte y eso las repele. Aun así, entran".

Según sus declaraciones, suele dejar la puerta abierta para que entren sus perros y gatos y por eso desinfecta la entrada: "Lo que limpia de toda la vida de Dios es la lejía y ahora, que yo haya limpiado la casa, que yo la limpio todos los domingos, que hago limpieza a fondo porque entre semana no me da tiempo... Ahora ya por eso... ¿Seré un guarro, que es peor no?".

Mantiene su inocencia

Nueve días después de la desaparición de Dana, Sergio acudió a los medios para defender su inocencia: "Yo no voy a confesar, porque yo no he sido". De acuerdo a su versión, la joven se fue a Rumanía, dejando atrás a su hija de nueve meses y huyendo de un prestamista que le había dejado dinero para montar un negocio.

Durante este tiempo, se han llevado a cabo múltiples batidas por distintas ubicaciones de la comarca de la Axarquía, donde los agentes han buscado a la mujer de manera infructuosa, según han precisado desde la Guardia Civil a través de un comunicado.

Además, desde el pasado 18 de septiembre, la búsqueda se realiza en unas zonas específicas que han sido determinadas por los investigadores, en las que participan agentes pertenecientes a Unidades especializadas de la Guardia Civil, como el Grupo Cinológico, con perros adiestrados en búsqueda de personas llegados desde Madrid, Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS), Equipo de Montaña (Ereim), Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) o el helicóptero del Servicio Aéreo, entre otros.

Dana Leonte lleva desaparecida desde el 12 de junio y había denunciado en el pasado a su actual pareja por malos tratos, una denuncia que fue archivada por falta de pruebas, según apuntó 'Diario Sur'.