Las contradicciones del caso Julen: el dueño de la finca dice que el pozo no se tapó y el pocero asegura que puso una piedra de 15 kilos

Sobre si existía documentación en regla para la construcción de un pozo en ese terreno, el dueño de la finca ha asegurado que el pocero no le advirtió de que se necesitaba un permiso: "No pedí licencia para el pozo, le encargué la obra a Antonio pensando que era un especialista, no sé qué documentación se necesita, ya que es algo que nunca he hecho".

Una versión que choca con la del pocero, que asegura que el dueño le mintió al asegurar que tenía todo en regla: "David me dijo que tenía la documentación para hacer el pozo. No me la enseñó, pero me confié porque en la parcela ya había otro pozo hecho".

Además, el dueño y el pocero se vuelven a echar las culpas mutuamente sobre si el pozo estaba sellado o no. El propietario de los terrenos aseguró en su declaración ante la Guardia Civil que no vio ninguna piedra que lo sellara: "Cuando me asomé, vi cómo dos bloques de hormigón de construcción que tapaban el agujero del pozo se habían desplazado y se veía la abertura del mismo. El pocero se llevó la maquinaria y dejó el pozo sin tapar".

Por su parte, el trabajador que realizó la prospección asegura que le puso encima una piedra de 15 kilos "quedando como responsable de dicho pozo el propietario de la parcela".

"Cuando fui a la parcela, después de la caída del niño, la zanja no estaba hecha y la tierra que rodeaba el pozo la habían quitado y amontonado a unos cinco o seis metros", asegura.

La declaración del padre de Julen ante la Guardia Civil: "Escuché a mi hijo llorar dentro del pozo, le hablé para tranquilizarle"

laSexta ha tenido acceso a la declaración del padre de Julen ante la Guardia Civil en la que relata cómo el menor cayó al pozo de Totalán situado en la finca del novio de su prima. "Escuché a mi hijo llorar dentro del pozo, por lo que quité todas las piedras y broza que había alrededor del pozo y llamé a mi hijo, al que estuve escuchando llorar 30 segundos, mientras le hablaba para tranquilizarle".

La declaración de la madre de Julen ante la Guardia Civil: "Dejé de escucharlo llorar y empecé a gritar, desesperada"

laSexta ha tenido acceso a la declaración de la madre de Julen ante la Guardia Civil en la que relata cómo el pequeño cayó al pozo de Totalán: "Escuché chillar a todos y cómo se dirigían al agujero del pozo. Al asomarme a la boca del pozo escuché a mi hijo llorar".