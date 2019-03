La declaración del dueño de la finca de Totalán ante la Guardia Civil: "Escuché a José decir 'Julen' y vi a mi mujer coger a mi hija y tirarse al suelo"

"Decidimos ir a la parcela para hacer un arroz con mi esposa, mi hija, el primo de mi mujer, su esposa y el hijo de éstos (Julen)", empieza relatando el dueño de la finca de Totalán, en Málaga, donde estaba el pozo en el que cayó Julen.

Cuenta que llegaron a la parcela a las 13.00 horas, y les dijo a los demás que se iba a encargar de hacer todo, el fuego, la comida y ellos sólo tenían que estar pendientes de los niños.

"Pasados 35 o 40 minutos, cuando estaba preparando la comida, escuché a José Roselló decir en voz alta "Julen" y vi a mi mujer coger a mi hija y tirarse al suelo; a continuación, fueron al punto donde desapareció Julen", explica.

"Mi mujer y José dijeron que habían visto caer a Julen por el agujero. Cuando me asomé, vi cómo dos bloques de hormigón de construcción que tapaban el agujero del pozo se habían desplazado y se veía la abertura del mismo, pero no vi ni escuché al niño", relata.

Según el dueño de la finca, pareja de la prima del padre de Julen, "el pocero se llevó la maquinaria y dejó el pozo sin tapar".

"Cuando cayó Julen, su padre estuvo apartando todas las piedras y objetos que había cerca de la boca del pozo para que no cayera nada dentro", dice.

Sobre si existía documentación en regla para la construcción de un pozo en ese terreno, confiesa: "No pedí licencia para el pozo, le encargué la obra a Antonio pensando que era un especialista, no sé qué documentación se necesita, ya que es algo que nunca he hecho".

