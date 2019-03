La declaración de la madre de Julen ante la Guardia Civil: "Dejé de escucharlo llorar y empecé a gritar, desesperada"

laSexta ha tenido acceso a la declaración de la madre de Julen y a la declaración de la prima del padre, pareja del dueño de la finca donde el pequeño cayó por el pozo.

"A las 13.48 horas, me encontré mal y me fui de la mesa a un sitio donde había unos sacos de arena para hacer una llamada de teléfono a mi encargado del McDonald's del centro comercial de Rincón de la Victoria y decirle que no iba a trabajar. Julen se quedó al cuidado de mi pareja", ha explicado Victoria, la madre, ante la Guardia Civil.

Asegura que en un momento dado vio como todos fueron hacia el pozo gritando: "Escuché chillar a todos y cómo se dirigían al agujero del pozo. Al asomarme a la boca del pozo escuché a mi hijo llorar y vi cómo me pareja quitaba de los bordes piedras y arena para que no cayeran dentro. Dejé de escucharlo llorar y empecé a gritar, desesperada".

Por su parte, la prima de la madre, ha asegurado que estaba a sólo unos metros del pequeño: "Estaba con mi hija, a unos dos metros y medio de Julen, cuando repente Julen desapareció; corrí a mirar, vi el agujero del pozo y escuché el sonido de la caída del niño. El padre de Julen estaba cerca y también vio cómo caía por el pozo".

La declaración del dueño de la finca de Totalán ante la Guardia Civil: "Escuché a José decir 'Julen' y vi a mi mujer coger a mi hija y tirarse al suelo"

laSexta ha tenido acceso a las declaraciones a la Guardia Civil del dueño de la finca de Totalán donde se encontraba el pozo en el que desapareció Julen y más tarde se encontró su cuerpo sin vida.

La declaración del pocero de Totalán ante la Guardia Civil por el caso Julen: "David me dijo que tenía la documentación para el pozo pero no me la enseñó"

laSexta ha tenido acceso a las declaraciones del pocero ante la Guardia Civil sobre la obra del pozo que realizó, y donde más tarde desapareció el pequeño Julen.

La declaración del padre de Julen ante la Guardia Civil: "Escuché a mi hijo llorar dentro del pozo, le hablé para tranquilizarle"

laSexta ha tenido acceso a la declaración del padre de Julen ante la Guardia Civil en la que relata cómo el menor cayó al pozo de Totalán situado en la finca del novio de su prima. "Escuché a mi hijo llorar dentro del pozo, por lo que quité todas las piedras y broza que había alrededor del pozo y llamé a mi hijo, al que estuve escuchando llorar 30 segundos, mientras le hablaba para tranquilizarle".

La declaración del maquinista de la obra en Totalán por el caso Julen: "Quité la arena y se veía el agujero del pozo a ras del terreno"

laSexta ha tenido acceso a las declaraciones del maquinista que abrió la zanja en la finca de Totalán para construir un muro en la parcela donde se encontraba el pozo en el que desapareció el pequeño Julen.