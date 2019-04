La versión de Patricia Aguilar, la joven española captada por la secta Gnosis: "No estoy desaparecida, pido a Pablo Iglesias que se encargue de mi caso"

Patricia Aguilar, la joven española desaparecida, ha querido explicar en Youtube su versión de los hechos tras ser localizada hace unos días en Chile. Patricia se marchó de casa tras cumplir los 18 años para unirse a la peligrosa secta Gnosis. Un hecho que ella niega de forma rotunda.

"No sé nada de sectas, no tengo relación con ninguna secta", afirma la joven tras dejar claro que está en pleno uso de sus facultades mentales. Patricia explica que ya ha hablado con las distintas autoridades para dejar claro que no está coaccionada, y asegura estar indignada por todo lo que los medios están diciendo de ella.

Por ello, pide ayuda al líder de Podemos, Pablo Iglesias, para que se ocupe de su caso y defienda sus intereses y libertades. "No estoy desaparecida, pido ayuda a Pablo Iglesias para que se encargue de mi caso". La joven explica que Iglesias es el adecuado para defenderla porque sabe "lo que es ser acosado por los medios".

La joven fue localizada en el aeropuerto de Santiago de Chile recién aterrizada de un vuelo procedente de México, según apunta 'Interviú'. El comandante de ese vuelo asegura que la española iba "dopada y balbuceaba".

"El hombre que la acompaña no la deja sola, va con ella al baño y apenas le permite hablar", apuntó el comandante. Patricia iba acompañada de Félix Steven Manrique, un peruano de 34 años considerado uno de los siete reyes de la secta Gnosis.