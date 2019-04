Pueblos sepultados, cortes de carretera, conductores atrapados... los problemas que aun causa la nieve en España

No cambia de estación, no hay quién la arrastre, ni la despegue de los tejados y señales. En Teruel, la nieve aún sigue dando mucho trabajo y poniendo a prueba nuestro equilibrio. En Valdelinares está cubierto de nieve a 13 de abril, hay fachadas con montañas de medio metro y hasta carámbanos.

A los vecinos se les está haciendo ya muy cuesta arriba: "Es que ha sido la más grande del invierno". No pueden salir de casa o coger el coche que, por suerte, dejaron aparcado frente a la puerta. Porque otros han tenido que utilizar la pala para encontrarlo. Sin embargo otros no han tenido tanta suerte, "no lo vio la quitanieves y le pegó un viaje", afirma un vecino refiriéndose a su coche.

Mientras, en Puerto de la Mora, ya descansan. El asfalto está despejado después de que anoche una intensa nevada dejó atrapados a decenas de conductores en la A-92 en Granada. "Llevamos atrapados hora y media", declara un conductor desde dentro de su vehículo.

En el centro peninsular, la estación de Valdesquí vuelve a ponerse en marcha después de la cantidad de nieve acumulada esta semana. Aunque encontrar el cuadro de mandos no ha sido fácil. También, han reabierto Navacerrada, "está a tope de nieve, arriba hay un montón y por el bosque", afirma un esquiador. Por lo tanto, la diversión se prolonga, de momento, un kilómentro y medio.​