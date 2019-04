El vídeo de la llamada de Ángel a emergencias tras ayudar a morir a su mujer María José: "La he ayudado yo a suicidarse"

Son imágenes inéditas, de Ángel Hernández avisando a los servicios de emergencia minutos después a la muerte de su mujer, a la que ayudó a suicidarse. Un equipo de 'El Intermedio' estaba con él.

"Ya estaba muy harta de su situación porque estaba sufriendo mucho y ha decidido suicidarse", explica Ángel en la llamada, a lo que la telefonista le responde: "Lo siento mucho, ¿ha sido ahora mismo?".

En la llamada se hace el silencio cuando el hombre confiesa lo ocurrido: "La he ayudado yo a suicidarse, porque ella no podía con las manos y yo le he prestado mis manos".

A la llegada de los agentes, Ángel asegura que "es muy doloroso": "Es muy doloroso esto, por dos razones, una por la pérdida y la otra porque lo he tenido que hacer yo".

"Ella estaba sufriendo mucho, quería suicidarse, ella no tenía medios para suicidarse porque no tiene movilidad y de alguna manera le he ofrecido mis manos", explica a los agentes en su casa.

