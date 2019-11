Llevan desde el jueves a la espera y piden puerto seguro a Italia antes de que les alcance el temporal, que entra en el Mediterráneo con olas de más de cuatro metros y mareas muy inestables. "Nos dirigimos al este de Sicilia para ponernos al abrigo del temporal que se avecina", ha afirmado Íñigo Misangos, presidente de 'SMH'.

Navegan a la deriva con 364 migrantes

Tres barcos de salvamento marítimo, el Ocean Viking, el Open Arms y el Aita Mari, navegan a la deriva con 364 personas a bordo. Mantienen una comunicación constante entre ellos. El que más seres humanos lleva a bordo, el Ocean Viking, con 213.

No hay espacio y la meteorología no acompaña

El viernes eran dos más, una embarazada de gemelos y un herido de bala. Sin embargo, el helicóptero que se puede ver en el vídeo les ha llevado a tierra firme por su frágil salud. Las condiciones a bordo no son buenas: no hay espacio y la meteorología no acompaña.

Juan Pablo Sánchez, médico de 'MSF' en el Ocean Viking, ha manifestado que "estas personas necesitan una atención definitiva, un soporte" que no se les puede dar a bordo.

Las autoridades libias han designado Trípoli como puerto de desembarco, pero desde Ocean Viking, insisten: "Libia no es un país seguro para las personas a bordo".

"Prefiero morir en el mar antes que volver a Libia"

"Prefiero morir en el mar antes que volver a Libia. No quiero volver", ha expresado, por su parte, uno de los migrantes a bordo.

El Open Arms es otro de los navíos a la deriva en el Mediterráneo, con 73 personas a bordo. Los voluntarios tratan de amenizar la espera de los más pequeños. Hace unos días, les rescataban en mitad de la oscuridad del océano. La situación es estable, pero advierten de que irá a peor. Ricardo Gatti, capitán del Open Arms, ha asegurado que "no hay otra opción que buscar refugio porque va a llegar mala mar". Necesitan desembarcar en tierra urgentemente.