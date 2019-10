Después de que su hija le revelara que un joven la había violado cuando ella tenía sólo seis años, una madre de Florida planeó durante meses el asesinato del agresor.

La mujer, con ayuda de su hermano, se puso en contacto con el violador para tenderle 'una trampa'. Después de pedirle ayuda para montar una litera, lo recogieron en un coche y lo llevaron hasta una zona boscosa.

Tras una fuerte discusión en la que le pidieron explicaciones sobre la violación, el agresor sexual salió del coche y comenzó entonces una persecución que acabó en una pelea entre los dos hombres.

En ese momento, la mujer disparó al joven en varias ocasiones hiriéndole de gravedad y durante el forcejeo también resultó herido su hermano de un balazo. Ambos terminaron muriendo poco después.

La mujer admitió el crimen ante la Policía

Cuando la Policía llegó hasta el lugar del suceso, la mujer admitió el crimen. "Todo es mi culpa, no me importa. Él violó a mi hija, ella me contó todo", aseguró a los agentes

Los hechos tuvieron lugar en 2016 y tras su detención y encarcelamiento, es ahora cuando esta madre se enfrenta al juicio, según publica Metro.

Antes de perpetrar el asesinato, la mujer comunicó a su marido que iba a "hacer algo" después de descubrir que su hija había sido violada y que él tendría que ser quien se hiciera cargo de sus hijos.