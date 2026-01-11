Ahora

Hacerse pasar por atención al cliente, la nueva estafa telefónica con la que estar alerta: "Me sacaron 60 euros de factura"

Los detalles laSexta ha comprobado como, al llamar al mismo número, nos atienden para aspectos tan diferentes como pedir cita con nuestro médico o solicitar una grúa.

Imagen de una mujer hablando por teléfono
Los estafadores han encontrado en los servicios de atención al cliente un punto donde poder realizar fraudes haciéndose pasar por ellos. Uno que laSexta ha comprobado. Al llamar un número para pedir una grúa nos atienden, pero al pedir una cita con nuestro médico al mismo número, también.

Todas estas llamadas son remitidas a otros números de teléfono con distintas personas detrás que no te solucionan nada. "Es una estafa muy común. El número, que es aparentemente normal, redirige internamente a líneas 800 o 900", afirma David Llamas, responsable de gestión de incidencias y crisis cibernéticas en Incibe.

Alba y Daiana son, ahora, conscientes del peligro de estas llamadas: "Hice un pedido por internet y me metí para buscar el numero de una empresa de paquetería y me derivaron a este numero que supuestamente me iba a ayudar".

"Pedí una grúa, me remitieron con la persona que supuestamente me iba a ayudar. Estuve en llamada una hora y cuarto tirada en la carretera y no vino nadie", afirma.

Las personas detrás del teléfono te hacen esperar sin decirte nada verificable porque lo que realmente quieren es tenernos enganchados al móvil para cobrarnos esa llamada: "Me sacaron 60 euros de factura"

Las denuncias en Internet a estos números de teléfonos se cuentan por cientos y David Llamas lanza una recomendación si caemos en el fraude: "Lo principal es llamar al proveedor de telefonía, solicitar la factura, reclamar el importe y denunciar el fraude".

