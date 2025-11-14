El principal acusado del triple homicidio de Chiloeches (Guadalajara) reconoce ser el autor de los asesinatos

¿Qué ha dicho? El hombre ha asegurado que fue a la vivienda "a por dinero" y que no tenía "pensado matar a nadie" y ha dicho que llevaba una bayoneta porque "siempre" llevaba "algo" por si le era útil para el robo.

El principal acusado del triple asesinato en Chiloeches, Guadalajara, ha admitido ser el autor de los hechos, aunque dice no recordar cómo ocurrieron y ha exculpado a los otros dos implicados. Durante su declaración en el juicio, afirmó que su intención inicial era robar dinero y que no planeaba matar a nadie, justificando el uso de una bayoneta como algo habitual en sus robos. El acusado ha mencionado su adicción a las drogas y su deuda como motivos detrás del crimen. Los otros acusados han negado conocimiento del plan. La Fiscalía solicita prisión permanente revisable para el principal acusado y cinco años para los otros dos. El juicio continuará con las conclusiones y la última palabra.

El principal acusado del triple asesinato de una familia, los padres y la hija, en su vivienda de Chiloeches (Guadalajara), ocurrido en abril de año 2024, ha reconocido ser el autor de los hechos, aunque ha dicho que no recuerda cómo fue y ha exculpado a los otros dos acusados. Así lo ha señalado este viernes durante su declaración en la quinta sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Guadalajara, en la que han intervenido los tres acusados.

El principal acusado ha contestado solo a preguntas de su abogado y del jurado y ha asegurado que él fue a la vivienda "a por el dinero" y que no tenía "pensado matar a nadie", por lo que el hecho de llevar una bayoneta lo ha achacado a que "siempre" llevaba "algo, una navaja o la bayoneta", pensando en que le podía ser útil en el robo. En este sentido, ha declarado que desconocía que había personas dentro de la casa, en la que había estado con anterioridad el novio de la hija asesinada, que es otro de los acusados en la causa.

Antes de centrarse en los hechos, el principal acusado ha indicado que consume drogas desde los 14 años, una adicción que se había incrementado en los últimos meses antes de los crímenes.

En cuanto a la noche del suceso, ha señalado que inicialmente se equivocó de casa y entró a otra en la que saltó la valla. A continuación, retrocedió y entró en la casa del crimen, donde hizo ruido, se golpeó con un cajón y de repente notó "empujones".

"Era muy grande y no sé ni dónde le di ni nada. Estaba histérico, loquísimo", ha relatado el principal acusado, que ha dicho que no recuerda nada de cómo asesinó a la madre y a la hija ni de cómo quemó la casa y que los detalles que conoce es porque lo ha visto en la investigación. "Yo daba a todo lo que se movía y gritaba", ha dicho.

Además, el principal acusado ha reconocido que tenía deudas por drogas, que necesitaba urgentemente el dinero y que tenía miedo de sus deudores. Por último, se ha mostrado "profundamente arrepentido" y ha pedido perdón al hijo que sobrevivió, Yeray, a su familia y a los otros dos acusados.

Los otros acusados dicen que no sabían nada del robo

Por su parte, otro de los acusados, el que era novio de la chica asesinada, ha afirmado que no tenía constancia de ningún plan de robo, que la única información sobre la posesión de relojes del padre de la joven fue en una conversación en la que ella lo dijo delante de sus amigos y que la noche de los hechos estaba en su casa.

Por último, el tercer acusado ha relatado que efectivamente fue de copiloto hasta la urbanización de los hechos esa noche con el principal acusado, tras proponerle diversos robos esa misma noche y días anteriores, pero ha añadido: "Siempre lo hablábamos yendo hasta arriba de droga y nunca luego hacía nada".

Mató a tres personas y quemó la casa

Los hechos ocurrieron en la noche del 12 de abril de 2024, cuando, según el escrito de la Fiscalía, el principal acusado del triple asesinato se introdujo, armado con una bayoneta y una navaja, en la vivienda familiar de la pareja de otro de los encausados y que le había aportado información detallada de las rutinas de la familia, la distribución de la casa y la forma de acceder.

Una vez allí, se introdujo en la habitación del matrimonio para registrarla, y cuando estos se despertaron, "les atacó brutalmente", tras lo cual sorprendió a la hija, que trató de huir por la escalera y la apuñaló, causándole la muerte.

Posteriormente, se apoderó de una caja de relojes, joyas y dinero en efectivo que había en la habitación y, con la intención de ocultar los hechos, prendió fuego a la vivienda.

Los fallecidos eran un matrimonio de 52 años y su hija de 22 años, mientras que el otro hijo del matrimonio logró huir sin ser visto por el atacante.

La Fiscalía pide para el principal acusado prisión permanente revisable, mientras que para los otros dos acusados solicita cinco años de cárcel. El juicio, que se celebra con jurado popular, continuará el lunes con las conclusiones y la última palabra.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.