Golpe al narcotráfico: la Policía y la Armada española interceptan un buque con 7.000 kilos de cocaína

Los detalles El barco fue localizado e intervenido a 290 millas náuticas (535 kilómetros) de Canarias por un equipo policial transportado por el buque de acción marítima Rayo.

La Policía y la Armada Española han interceptado en aguas del océano Atlántico un carguero con un alijo de unos 7.000 kilos de cocaína, según han confirmado a EFE fuentes al cargo de las fuerzas de seguridad.

El barco fue localizado e intervenido a 290 millas náuticas (535 kilómetros) de Canarias por un equipo policial transportado por el buque de acción marítima Rayo, de la Armada.

El alijo, uno de los mayores incautados hasta la fecha en la zona, va a ser trasladado al puerto de Santa Cruz de Tenerife.

