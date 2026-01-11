Golpe al narcotráfico: la Policía y la Armada española interceptan un buque con 7.000 kilos de cocaína

Imagen de archivo de un buque de la Armada Española

La Policía y la Armada Española han interceptado un carguero con 7.000 kilos de cocaína en el océano Atlántico. Este operativo, confirmado por fuentes de seguridad a EFE, se llevó a cabo a 290 millas náuticas de Canarias. La intervención fue realizada por un equipo policial a bordo del buque de acción marítima Rayo, perteneciente a la Armada. Este alijo es uno de los mayores incautados en la zona hasta la fecha y será trasladado al puerto de Santa Cruz de Tenerife para su procesamiento.

