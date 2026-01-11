Desaparecido un hombre de 51 años que pescaba en Coaña, Asturias: lo buscan por mar y tierra

Los detalles Se trata de un experimentado pescador y conocedor de la zona que no regresó a su casa como estaba previsto, ni atendía a las llamadas de teléfono por lo que su familia acudió a buscarlo, aunque solo encontró su coche a unos 300 metros de la zona de pesca.

Efectivos del 112 Asturias, Salvamento Marítimo y Guardia Civil han iniciado un operativo para localizar a un hombre de 51 años desaparecido mientras pescaba en Punta Engaramada, cerca de Loza, Coaña. El pescador, experimentado y familiarizado con la zona, no regresó a casa ni respondió a llamadas, lo que llevó a su familia a buscarlo, encontrando solo su coche a 300 metros del lugar de pesca. El operativo, que comenzó tras alertar al 112, incluye búsqueda por tierra, mar y aire, con participación de Bomberos, Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Cruz Roja y Protección Civil. Las condiciones meteorológicas adversas obligaron a suspender la búsqueda temporalmente, reanudándose al día siguiente.

Tras alertar de la situación al 112 Asturias a las 20:05 horas de este sábado, se inició su búsqueda por tierra, mar y aire: el Servicio de Emergencias movilizó a Bomberos del parque de Barres, Grupo de rescate, Unidad de Drones, Unidad Canina, la Guardia Civil envió patrullas a la zona y Salvamento Marítimo movilizó a su helicóptero Helimer para rastrear el lugar y a la embarcación Salvamar.

Los efectivos estuvieron rastreando los acantilados hasta la media noche, pero dadas las condiciones meteorológicas adversas, a las 00.04 horas, se suspendió el operativo, que se ha reanudado a primera hora de la mañana de este domingo. Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) de los parques de Barres, Tineo y La Morgal, el Grupo de Rescate, Unidad Canina, Unidad de Drones coordinan un dispositivo de rastreo.

También se ha movilizado, a través del servicio de Emergencias, a los Equipos de Respuesta Inmediata de Emergencias de rastreo y acuática de Cruz Roja y a los voluntarios de Protección Civil de Navia.

En el dispositivo también participa el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Gijón que mantiene en el lugar una embarcación y la Guardia Civil con efectivos por tierra, el GREIM, su aeronave y una patrullera. En el mar se encuentra trabajando la embarcación de Salvamento Marítimo y la patrullera de la Guardia Civil y a estas se sumará la ERIE acuática de Cruz Roja.

