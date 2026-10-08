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Crisis de acceso a la vivienda

Juani, a 11 días de que la desahucien de su casa: "Cuando supe que había muerto Maricarmen, pensé: "Soy la siguiente"

Los detalles Juani está en silla de ruedas y con una discapacidad del 90%. El próximo 19 de octubre la echarán de su hogar, donde ha vivido más de medio siglo.

Juani, a 11 días de que la desahucien de su casa: "Cuando supe que había muerto Maricarmen, pensé: "Soy la siguiente"
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Nadie con 80 años debería verse en la calle ni tener miedo a perder su casa. Pero desgraciadamente Maricarmen no es la única que ha vivido con esa angustia. Juani tiene 83 y en 11 días pueden echarla de su hogar, donde ha vivido más de medio siglo.

Juani está en silla de ruedas y con una discapacidad del 90%. El próximo 19 de octubre la echarán a la calle. "Tuve una temporada que cada vez que llamaban a la puerta pensaba "ya están aquí", ha contado Juani a laSexta.

Además, ha asegurado que, tras enterarse de la muerte de Maricarmen pensó que era "la siguiente" y que lo sentía por su hijo. Tal y como contó hace unas semanas a laSexta, desde que Juani pidió la hipoteca hasta que se le refinanció la deuda, le duplicaron la cuota mensual llegando hasta casi los 2.000 euros. Una cantidad que, asegura, no puede pagar.

La mujer, que tiene que dormir con un aparato por una "insuficiencia cardiaca y una alergia asmática", lleva 56 años viviendo en la casa, donde tiene "todo adaptado" para poder hacer "todo" por sí misma, desde cocinar a lavar.

"Mi hijo está intentando buscar un bajo para meternos, pero te piden cuatro meses por adelantado y ninguno de los dos tenemos ese dinero", lamentó Juani, quien expresó que ella no está dispuesta a "dejar" a su hijo solo ni aunque se lo pida "el rey". "De hecho, he escrito al rey y me dijeron que ellos no podían hacer nada", contó.

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