Juani, a 11 días de que la desahucien de su casa: "Cuando supe que había muerto Maricarmen, pensé: "Soy la siguiente"

Los detalles Juani está en silla de ruedas y con una discapacidad del 90%. El próximo 19 de octubre la echarán de su hogar, donde ha vivido más de medio siglo.

Juani, de 83 años y con una discapacidad del 90%, enfrenta un desalojo el próximo 19 de octubre tras vivir más de 50 años en su hogar. La situación se agrava por su dependencia de una silla de ruedas y la necesidad de un aparato para dormir debido a problemas de salud. Tras la muerte de Maricarmen, otra afectada, Juani teme ser la siguiente. Su deuda hipotecaria, que fue refinanciada, le duplicó la cuota mensual a casi 2.000 euros, una suma que no puede pagar. Su hijo busca alternativas de vivienda, pero los altos costos dificultan la situación. Juani se niega a dejar a su hijo solo, a pesar de las dificultades.

Nadie con 80 años debería verse en la calle ni tener miedo a perder su casa. Pero desgraciadamente Maricarmen no es la única que ha vivido con esa angustia. Juani tiene 83 y en 11 días pueden echarla de su hogar, donde ha vivido más de medio siglo.

Juani está en silla de ruedas y con una discapacidad del 90%. El próximo 19 de octubre la echarán a la calle. "Tuve una temporada que cada vez que llamaban a la puerta pensaba "ya están aquí", ha contado Juani a laSexta.

Además, ha asegurado que, tras enterarse de la muerte de Maricarmen pensó que era "la siguiente" y que lo sentía por su hijo. Tal y como contó hace unas semanas a laSexta, desde que Juani pidió la hipoteca hasta que se le refinanció la deuda, le duplicaron la cuota mensual llegando hasta casi los 2.000 euros. Una cantidad que, asegura, no puede pagar.

La mujer, que tiene que dormir con un aparato por una "insuficiencia cardiaca y una alergia asmática", lleva 56 años viviendo en la casa, donde tiene "todo adaptado" para poder hacer "todo" por sí misma, desde cocinar a lavar.

"Mi hijo está intentando buscar un bajo para meternos, pero te piden cuatro meses por adelantado y ninguno de los dos tenemos ese dinero", lamentó Juani, quien expresó que ella no está dispuesta a "dejar" a su hijo solo ni aunque se lo pida "el rey". "De hecho, he escrito al rey y me dijeron que ellos no podían hacer nada", contó.

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