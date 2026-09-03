Bea de Vicente, tras hallarse restos óseos en la 'casa de los horrores' de Santa Bárbara (Tarragona): "¿Qué ocurre aquí con servicios sociales?"

"¿No se hacía un seguimiento? ¿Nadie se dio cuenta de que había tres menores en una casa con 28 perros que han debido hasta practicar el canibalismo?", comenta Bea de Vicente tras hallar los Mossos d'Esquadra restos óseos en la vivienda donde se buscaba a un bebé de 18 meses desaparecido.

Los Mossos d'Esquadra localizaban esta tarde restos óseos en la casa donde se estaba buscando a un bebé de 18 meses. En este domicilio, situado en la localidad de Santa Bárbara, en Tarragona, la familia del pequeño vivía junto a 28 perros, muchos de ellos en muy malas condiciones y algunos incluso muertos.

Los padres, que han sido detenidos por un presunto delito de homicidio, también vivían allí con sus otras tres hijas de seis, cuatro y tres años, mientras que les habían retirado la custodia de otros dos hijos.

Bea de Vicente analiza este caso en Más Vale Tarde y asegura que "más allá de este escenario dantesco", la cuestión es "¿qué ocurre aquí con Servicios Sociales?".

"Tenemos a una pareja que ya ha demostrado, vamos a decir, una falta absoluta de aptitud para criar a sus hijos. Dos de los cinco hijos ya están asistidos por organismos de protección de menores. ¿No se hacía un seguimiento? ¿Nadie se dio cuenta de que había tres menores en una casa con 28 perros que han debido hasta practicar el canibalismo?", se pregunta la abogada.

"Esos padres no están muy bien, eso es evidente", afirma Bea, que recalca su preocupación por "qué ha ocurrido con el seguimiento de esos menores por parte de Protección".

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