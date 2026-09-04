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Descontento de los usuarios

La alta velocidad pierde 3,3 millones de viajeros de enero a julio: estos son los motivos de la enorme caída

Los detalles Tras el accidente de Adamuz, la línea del sur estuvo cerrada, pero tras la reapertura del AVE, el descenso se ha ido confirmando. El descontento de los usuarios ha sido clave en la caída.

Usuarios de alta velocidad entre Madrid y Andalucía
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La alta velocidad ha perdido muchos viajeros entre enero y julio. En concreto, han sido 3,3 millones. El dato tiene un matiz importante, que es que tras el accidente de Adamuz, la línea del sur, que registra gran número de viajeros, estuvo cerrada. Sin embargo, tras la reapertura del AVE, el descenso se ha ido confirmando.

En laSexta, hemos querido saber el por qué de esa caída. Para ello, nos hemos trasladado a estaciones, que hemos visto llenas, pero de pasajeros esperando más de lo normal por los retrasos y desesperándose en algunos casos ante las incidencias en el servicio.

Ahora, los datos explican la consecuencia de ello. Y es que si comparamos el número de viajeros en alta velocidad entre el primer semestre de este año con el del año pasado, la red ha perdido más de un 15% de viajeros. En este sentido, una joven expresa que siente "inseguridad por el tema de las huelgas, los horarios y la puntualidad".

Así, son varios los motivos que han llevado a los viajeros a plantearse otras alternativas a la alta velocidad, como es desplazarse en coche o incluso en un vehículo compartido.

Este descontento con el servicio, que explica parte del descenso, contrasta con las declaraciones de Óscar Puente de hace un par de años, en las que aseguraba que estaba en el "mejor momento de su historia".

Además, el accidente en Adamuz a mediados de enero marcó un punto de inflexión y marcó un descenso que, posteriormente y por otros motivos, acentuó más la pérdida de viajeros que ha dibujado, por primera vez tras mucho tiempo de crecimiento, un receso en los usuarios de la alta velocidad.

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