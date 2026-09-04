Conseguir un espray de pimienta, misión imposible en Ceuta: las tiendas homologadas tienen lista de espera para comprar uno

Los detalles En el último mes, la venta de estos esprays ha aumentado en España un 50%, un porcentaje que en la ciudad autónoma se dispara.

En Ceuta, conseguir un espray de pimienta se ha vuelto casi imposible debido al aumento de la demanda, impulsada por la llegada de migrantes a la ciudad. Los residentes, incluidas mujeres y sus hijas, expresan temor e inseguridad, llevando a las armerías a agotar existencias y crear listas de espera. No solo los ciudadanos, sino también policías, sanitarios y militares buscan estos dispositivos. Este fenómeno no se limita a Ceuta, ya que en toda España la venta de esprays y otros dispositivos de defensa personal ha aumentado más del 50% en un mes. Aunque su venta está regulada, youtubers y grupos de ultraderecha los distribuyen gratuitamente en plazas. La situación refleja la tensión persistente en la ciudad.

Hacerse con un espray de pimienta es misión imposible en Ceuta. La demanda de estos dispositivos de defensa personal se ha disparado en las ultimas semanas ante la llegada de migrantes a la ciudad autónoma. "Cuando tengo que ir a hacer la compra, voy con un espray de pimienta porque no me siento segura en mi propia calle", expresa una joven.

Las armerías se han quedado sin existencias y algunos establecimientos han tenido que recurrir incluso a listas de espera para atender a los clientes. "La gente se siente insegura y, a ciertas horas, tiene miedo de salir a la calle y es una forma de sentirse más seguro", señala un vendedor al respecto. Y no solo los compran los vecinos, sino que policías, sanitarios y militares también se han interesado por estos dispositivos.

Sin embargo, no solo ha ocurrido en Ceuta, sino que en toda España su venta se ha disparado en apenas un mes más del 50%, y no solo se buscan esprays, sino que porras, chalecos anticortes y alarmas personales también se suman a esta nueva moda.

En este sentido, cabe destacar que su uso está restringido: solo pueden adquirirse en centros homologados y tras acreditar que se es mayor de edad. Pese a ello, hay youtubers y grupos de ultraderecha repartiéndolos de manera gratuita en plazas de la ciudad autónoma, donde se los dan a mujeres sin pedirles el DNI.

Todo ello revela la tensión que a diario se sigue respirando en la ciudad, mientras sigue sin llegar la tan ansiada normalidad.

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