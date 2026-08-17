Juan Manuel Medina, sobre el caso de María Teresa Fernández: "La familia lo que quiere efectivamente es saber la verdad y dónde están los restos"

Los detalles Los padres apuntan a que la noche en la que María Teresa desapareció, alguien tuvo que llamar su atención y que la joven se pudo montar en el vehículo de algún conocido.

El caso de la desaparición de María Teresa Fernández en Motril (Granada) se ha reabierto y la familia confía en que las nuevas tecnologías puedan ayudar a encontrar alguna pista. Tal vez la inteligencia artificial, la nitidez de las cámaras de seguridad, lo cierto es que los padres nunca abrazaron la teoría de que su hija se fue, que se escapó de forma voluntaria.

Los padres nunca han podido pasar página, sobre todo porque se han ido sumando más incógnitas en esta desaparición. Incluso se llegó a señalar al asesino en serie Tony Alexander King, se llegó a apuntar a que él podía tener información sobre María Teresa Fernández. Pero esa línea de investigación quedó al final en nada y, lamentablemente, los padres todavía siguen abrazando esa esperanza. Ahora, la tecnología puede que les dé algún respiro.

Sobre este caso, Juan José Medina asegura que las nuevas tecnologías "pueden solucionar casos que nunca se han solucionado". "Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Nina Giovanni. Después de 20 años, ha habido un investigado que incluso está en prisión preventiva", añade Medina.

El periodista explica también en Más Vale Tarde que las desapariciones no prescriben: "El problema es que si, efectivamente no ha habido una acusación dirigida contra nadie en un plazo menor de 20 años, el caso estaría prescrito". En el caso de María Teresa Fernández, el último sobreseimiento provisional que comentábamos fue en el año 2004, con lo cual han pasado más de 20 años, "no obstante, me parece muy bien que se reabra, que se investigue porque es lo que la familia realmente quiere", argumenta Medina.

Aunque con respecto a la prescripción del caso, Medina aclara que se puede hacer una excepción si hay algún hilo del que tirar: "A nivel judicial está prescrito, pero me parece bien que se investigue, que se reabra y se intente solucionar porque a la familia le van a dar una satisfacción si llegaran a poder encontrar, lo que más posiblemente parece, los restos de esta chica. Porque eso es muchas veces lo que la familia necesita, cerrar ese círculo, cerrar ese duelo".

Medina apoya a la familia en su teoría de que María Teresa no desapareció voluntariamente: "Desgraciadamente la otra hipótesis te hace ponerte en lo peor, pero la familia, posiblemente consciente de ello, lo que quiere efectivamente es saber qué ocurrió y dónde están los restos de la joven".

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