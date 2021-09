El nuevo presentador de laSexta Noche se define como una persona familiar, un apasionado de la vida que, bajo el adjetivo de “disfrutón”, convierte el aprendizaje en su fórmula de éxito. Este periodista llegó a la profesión de la mano de dos grandes referentes, con los que comparte un vínculo consanguíneo. Hijo de Antonio Yélamo y sobrino de Manuel Yélamo, el andaluz colmata la tradición familiar con una fulgurante carrera que le ha conducido a presentar laSexta Noche. Aunque la vocación no llegó a él a una edad temprana, rápidamente descubrió que estaba destinado al oficio, puesto que se trataba de “lo que debía ser, lo único para lo que realmente valía”, cuenta a lasexta.com

La convicciones profesionales de Yélamo le llevan a romper con el falso mito de ser el primero en dar la noticia, concediendo más importancia a “comunicarla de la mejor manera posible”. Para el recién estrenado presentador, “esto no va de ser el primero, sino de ser el mejor”. Su trayectoria le ha ayudado a discernir una cualidad necesaria para el trabajo periodístico: la empatía. Una ley que emerge de la necesidad de “escuchar al que tienes enfrente”.

Para el gaditano, “vivir al día a día” traza su estrategia. Lejos de fijar meta alguna, aborda su nuevo rol con la voluntad de “aprender todos los días de la gente, seguir creciendo como persona y como periodista”, un reto que nunca imaginó asumir.

Una extensa trayectoria profesional con raíces periodísticas

Aunque proviene de Más Vale Tarde, presentado por Mamen Mendizábal durante casi diez años, no siempre ha estado ligado a la pequeña pantalla. Hijo de un periodista dedicado a la radio, inauguró su carrera con la prensa porque buscaba hacerse su propio camino. Trabajó en medios locales como Diario de Cádiz o El Correo de Andalucía, donde “era feliz con una libreta y un bolígrafo”. Cuenta el periodista que se movía en bus urbano y que iba “de puerta a puerta”, una etapa que recuerda con especial añoranza y cariño. Llegó a la televisión “por casualidad”, realizando unas prácticas, pero nunca lo había perseguido con ahínco.

De su etapa inicial como reportero destaca algunas anécdotas de lo más dispares, como la vivida en un poblado de chabolas en Pontevedra, donde dice que una mujer le persiguió con un cuchillo. El nuevo presentador confiesa que en esta profesión “pasan cosas surrealistas”, a lo que se añaden experiencias más singulares, como la vivida con la expresidenta del PP María Dolores de Cospedal: recuerda que uno de sus guardaespaldas le hizo “un placaje” tras más de diez horas de guardia en la puerta de un restaurante.

Tras años de aprendizaje, el presentador ha llegado a una conclusión: “un periodista tiene que curtirse con la realidad, más que con su propia profesión; ponerse en la piel del otro. Tiene que tener los pies en el suelo y saber que todo el mundo no vive en la casa que él disfruta”. Para Yélamo, lo más importante es ser capaz de asomarse a “diferentes maneras y lenguajes de contar una historia para traducir una realidad concreta”.

Bienvenido a la nueva Sexta Noche

Hace un mes Iñaki López se despedía del que ha sido su programa desde 2013 para comenzar una nueva andadura profesional en el plató de Más Vale Tarde, un espacio que conducirá junto a la periodista Cristina Pardo.

Coger las riendas de La Sexta Noche tras la marcha de Iñaki López a Más Vale Tarde plantea a José Yélamo “todos los retos del mundo”, puesto que nunca ha trabajado a una velocidad informativa semanal. El nuevo presentador proviene de un programa de emisión diaria con una dinámica en la que “se nace y se muere cada día”. ¿Cuál será su secreto en esta nueva etapa? El presentador cuenta que el propio Iñaki le ha dado un consejo: “tirar de humor y mano izquierda”. Así lo hará.

Ante la pregunta de si el espacio introducirá algún cambio, el presentador explica que el espectador habitual de laSexta Noche “va a reconocer el programa al que es fiel”, aunque sí reconoce que habrá “una pequeña revolución”. Habrá nuevas caras y algunas sorpresas, aunque siempre manteniendo el éxito del formato. Para conseguirlo, su táctica pasa por “aplicar el sentido común como herramienta fundamental, evitando perder el control y aportando agilidad” en un programa donde no existen los guiones.

Si algo queda claro de la conversación con Yélamo es su apuesta por la importancia del humor, aunque con matices. “Hay gente que no está para risas porque vive situaciones muy difíciles”, reconoce el presentador, que aún así aboga por “aportar pequeñas dosis de sátira en un panorama político de lo más candente”. En palabras del gaditano,“el humor y la sátira son necesarios no solo en el periodismo, sino en la vida, y no por ello se deja de ser riguroso”.

El Yélamo más personal: padre, cantante y futbolero

Entre las curiosidades que nos regala su biografía destaca su faceta como músico. Efectivamente, Yélamo presume de haber cobrado por cantar en bodas, bautizos, ferias, comuniones y fiestas privadas. También habla de un viaje por Oceanía que duró un año y en el que realizó trabajos de lo más variopintos para financiar su travesía: “Estuve limpiando, recogiendo kiwis, cuidando a niños y cantando”, cuenta el presentador, que incluso llegó a aparecer en un programa de la televisión pública de Nueva Zelanda.

Lejos de esta experiencia, en él destacan otros intereses como su pasión por el fútbol, siendo un gran aficionado del Cádiz C.F, el equipo de su ciudad natal. De pequeño acompañaba a su padre al estadio Ramón de Carranza para que éste escribiera las crónicas del diario El País. Una vivencia que no le condujo a especializarse en periodismo deportivo, puesto que en lo profesional estaba más interesado en “temas de sociedad y política”. A pesar de ello, cada noche, desde muy pequeño, se duerme escuchando programas de deportes radiofónicos.

Apasionado de Cádiz, aprovecha cualquier ocasión para recomendar rutas por la ciudad y la provincia. Eso sí, confiesa que vivir en Madrid le ha ofrecido “muchísima felicidad, muchísimas oportunidades profesionales y personales”. En la capital pudo conocer a su mujer, la también periodista de laSexta Paula del Fraile, con la que es padre de una niña.

¿Podrá su relación ayudarle a lidiar con los momentos más álgidos de laSexta Noche? No, no hablamos de problemas maritales, ni mucho menos, sino de puro fútbol: la colaboradora de Aruser@s es una fiel aficionada del Deportivo de La Coruña, lo que en alguna ocasión ha llevado a cómicos enfrentamientos con su marido cuando se enfrentan los equipos de ambos. La realidad vivida en la casa de los Yélamo-Del Fraile podría ser el mejor entrenamiento para la mesa de debate de laSexta los sábados por la noche. Ya se sabe, con humor todo se puede sobrellevar.